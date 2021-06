Viorica de la Clejani, criză de nervi, în direct la TV, din cauza lui Fulgy

Viorica de la Clejani a mărturisit că a primit, pe rețelele de socializare, inclusiv mesaje de condoleanțe pentru fiul ei. Și acest fapt a scos-o din minți.

„A ajuns lumea sa îmi dea mesaje de condoleanțe pe Facebook. Dar se poate asa ceva? Lasa-ma Ionita sa vorbesc ca nu mai pot. Lumea ne doreste raul si se bucura atunci cand nu ne este bine! Sunt copiii mei si eu ii sustin asa cum sunt.”, și-a vărsat năduful artista.

„Asta e copilul meu. Ce sa fac acum, sa il omor? In tara asta nu vrea sa ma vada nimeni bine, dar daca apari cu lucruri negative, atunci esti vazut si promovat. A gresit si asta e. Sa ma lase toata lumea in pace! Sunt foarte nervoasa si suparata pentru ca Fulgy e judecat. Ce a facut? A luat de la gura cuiva? A luat banii cuiva? Sa fie lasat in pace si el si toata familia mea. Sa ma lase Ionita sa vorbesc si eu ca sunt mama lui pana la urma”, a continuat Viorica, potrivit Cancan.

Ioniță de la Clejani a declarat că Fulgy a reusit ce și-a propus și anume să se promoveze.

"El încearcă o formă de promovare ca în America, dar din pacate noi suntem în România și lumea vede altfel lucrurile. El era supărat pentru că avea proiecte și nu apărea nicăieri. Acum a ajuns în trending. Eu i-am spus să se oprească pentru că ajunge. Îmi cer scuze în fața oamenilor pentru ce a făcut Fulgy. Nu sunt de acord cu ce a făcut și cum s-a promovat. Am avut o discuție și a înțeles”, a spus, la rândul său, Ioniță de la Clejani.

