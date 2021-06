Viorica de la Clejani, melodie despre droguri alături de Connect-R: „Adună praf, toată iarba... bagă plinu, ba pe nară trag”

Cu toate acestea, Viorica și Ioniță de la Clejani nu se lasă influențați de controversele din aceste zile și își promovează cântecul extrem de dansant care a adunat până acum peste 55.400 de vizualizări și mii de aprecieri.

Versurile melodiei cântate alături de Connect-R, și care se numește „Badgyal”, conțin cuvinte precum: "iarbă", "praf", " tras pe nară", dar Clejanii nu se sfiesc să cânte despre acest subiect care le-a dar viața peste cap în ultimele două săptămâni.

Totuși, compoziția textului nu ar avea legătură cu povestea în care fiul lor, Fulgy, este implicat, versurile fiind scrise cu mai mult timp în urmă, scrie Spynews.

Fulgy recunoaște că s-a drogat: ”Mi-am nenorocit creierul"

Fulgy, fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, a fost prins în timp ce conducea sub influența drogurilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele acestuia.

Tânărul recunoaște că s-a drogat și că nu este un exemplu pentru nimeni, dar că îi mulțumește lui Dumnezeu că acum este sănătos.

”Vreau să spun că sunt cel mai prost exemplu de pe pământul ăsta. Nu sunt primul și ultimul care greșește. Mulțumesc lui Dumnezeu că încă sunt în viață, mulțumesc lui Dumnezeu că am două mâini și două picioare, mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt nebun cu capul, că nu am schizofrenie, că părinții mei încă sunt în viață la cât de rău și ce s-a întâmplat fără voia mea, fără voia noastră, la cât de rău e pe pământul ăsta. Nu sunteți în măsură să vorbiți de un om care consumă substanțe interzise.

Am vrut să nu mor. Mi-am dorit să nu mor. Ajunsesem într-un punct când ori ajungeam la pușcărie, ori la spitalul de nebuni, ori omoram pe cineva, pentru că asta judeca creierul meu la cât l-am nenorocit cu droguri. Eu, vă jur pe familia mea, că sunt plictisit de droguri.

Nu știa nimeni când băgam cocaină, când trăgeam, când făceam greșeli. Mi-am dat seama singur și m-am dus și m-am internat în Spania”, a spus Fulgy pe canalul său de YouTube.

