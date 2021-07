Fetele de aur ale României, Bodnar şi Radiş, mesaj pentru copiii pasionați de sport, după ce au câștigat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice la Tokyo au câștigat medalia de aur și au reușit să stabilească cel mai bun timp olimpic.

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au cucerit din nou aurul olimpic pentru România, în proba de dublu vâsle, după 37 de ani, ultima oară urcând pe prima treaptă a podiumului Elisabeta Lipa şi Mărioara Popescu, la JO de la Los Angeles.

“A fost o cursa foarte frumoasă, pe care am pregătit-o de mult timp. Toată munca noastră depusă, am reușit să o arătăm astăzi, într-o singură cursa, într-un timp de 6:41, care este și un nou record olimpic, de acum încolo. Am muncit foarte mult ca să ajungem aici, ne-am antrenat și în afara țării, tocmai pentru a avea aici rezultate cât mai bune.”, a spus Ancuța.

“Nouă ne lipsește o pistă cu toate standardele. Nu avem în România o pistă ca în afară“

“Dumneai (Elisabeta Lipa) s-a bucurat foarte mult pentru noi. A spus că am făcut-o foarte mândră și a plâns de bucurie, tocmai pentru că, după atâta timp, am reușit să urcăm pe cea mai înalta treaptă, în proba dragă ei.”, a povestit Simona.

“De doi ani de zile am format barca de dublu-vâsle și de atunci ne-am unit și ne-am pus același țel.”, a precizat canotoarea Ancuța Bodnar.

“Noi nu ne oprim aici. Ne bucurăm de rezultate enorm de mult, dar ne dorim să aducem și altele, în continuare. Și pentru asta trebuie să continuăm să creștem și să evoluăm.“ , a mai spus Simona.

“Nouă ne lipsește o pistă, cu toate standardele, ca în afara țării. Noi nu avem în România o pistă ca în afară. Astfel încât să ne putem organiza și noi și să ținem competiții internaționale.“, au precizat cele două canotoare.

Mesajul fetelor de aur, pentru copiii care vor să le calce pe urme

“Visele devin realitate, doar dacă muncești pentru ele și îți dorești cu adevărat să se îndeplinească. Totul este posibil și, dacă își dorește cu adevărat, să țină drumul drept până va reușit ce își dorește.“, spune Simona.

“Orice copil merită să încerce. Poate unii nu sunt făcuți pentru canotaj, poate sunt pentru alt sport, dar până la urmă o să-și găsească drumul pentru care este croit. Trebuie să aibă foarte multă încredere în el și să încerce să depășească toate obstacolele care îi vin în cale, pentru că o să apară și luminița de la capătul tunelului.“, a transmis și Ancuța.

