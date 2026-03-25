Croazieră exclusivistă de fitness cu tenismenul italian Jannik Sinner. Preţul unui bilet porneşte de la 6800 de euro

Jannik Sinner și câțiva membri ai echipei sale vor participa la un program de experiențe la bord în prima etapă a croazierei. Sursa foto: Getty Images

Brandul de lux MSC organizează o croazieră de lux pentru inaugurarea noii nave Explora III. În prima etapă a turului mediteranean, Jannik Sinner cel mai mare jucător de tenis italian din toate timpurile și echipa sa se vor îmbarca și vor oferi sfaturi despre fitness și antrenament mental pentru participanţi.

Croaziera va dura 5 zile şi se va desfăşura de la Genova la Civitavecchia şi apoi în Franța, iar prețul unui bilet porneşte de la 6.800 €. Grupul MSC organizează o croazieră inedită pentru călătoria inaugurală a navei sale Explora III, o croazieră de lux cu o echipă de top de sportivi și antrenori de fitness, inclusiv campionul de tenis Jannik Sinner, relatează La Repubblica.

De la sfârșitul lunii iulie, oaspeții vor putea experimenta programul de wellness oceanic „In Balance” alături de tenismenul italian Jannik Sinner și echipa sa, ale cărui experiențe i-au inspirat pe creatorii pachetului. Programată în intervalul 24- 29 iulie, într-o perioadă în care tenisul, cel puțin în ceea ce privește jucătorii de top, trece printr-o pauză, deși foarte scurtă, între Wimbledon (final pe 12 iulie) și primul „1000” nord-american Canada, Montreal, începând cu data de 2 august, croaziera este călătoria preliminară a noii nave Explora III. Aceasta va face escală la Marsilia, Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer ( Nisa ), apoi la Livorno și Civitavecchia.

Jannik Sinner va fi prezent pe navă pe 24 și 25 iulie. Ambarcaţiunea va pleca apoi spre Barcelona, ​​înainte de ceremonia de inaugurare a navei, programată pentru 1 august. De acolo va porni călătoria Inaugurală, între metropola catalană și Lisabona, inaugurând un sezon care va implica ulterior Europa de Vest, Regatul Unit , Islanda și Groenlanda.

Jannik Sinner, ambasadorul mărcii Explora și câțiva membri ai echipei sale vor participa la un program de experiențe la bord în prima etapă a croazierei, de la Genova la Marsilia. Este vorba despre sesiuni de întrebări și răspunsuri cu acces direct la sportiv pentru a explora mentalitatea, disciplina și însăși filosofia sa de abordare a performanței înalte, apoi o cină de gală caritabilă în restaurantul Fil Rouge , de inspirație franceză , la care vor participa campionul italian și directorii Explora Journeys, în sprijinul Fundației Jannik Sinner și al Fundației MSC .

De asemenea programul prevede sesiuni private de coaching, în care un număr limitat de invitați vor fi ghidați de echipa celui mai îndrăgit jucător de tenis din Italia, care va interveni în timpul programului şi sesiuni de wellness în care programul „În Echilibru” va fi realizat de echipa lui Jannik pentru un număr limitat de pasageri ai croazierei.

Întâlnirile directe cu campionii ar putea deveni cea mai recentă tendință în vacanțele sportive. Exemplele abundă, de la experiențele cu olimpicii create de Airbnb până la inițiative precum cea a ciclistului Tadej Pogačar, care, în Slovenia sa natală, organizează o cursă în care îi provoacă pe entuziaști să vadă cine poate ajunge primul pe unul dintre cele mai faimoase drumuri montane din patria sa.