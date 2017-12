Drama unui star de la Arsenal: „M-am gândit să mă sinucid, am pierdut tot”

Foto: pixabay.com

Emmanuel Eboue (34 de ani) se află într-o perioada de cumpănă a vieţii. Ivorianul care a scris istorie la Arsenal şi a fost dorit de FCSB a divorţat de soţia şi a pierdut mulţi bani, iar acum apelează la milă în încercarea de a-şi găsi un nou loc de muncă.

Eboue s-a gândit inclusiv la sinucidere, având în vedere greutăţile pe care le-a avut. „Am pierdut tot după divorţul de soţia mea! M-am gândit şi la sinucidere. Acum, mi-aş dori să mă ajute Dumnezeu. Nu mai am nici măcar o maşină de spălat, nu am bani pentru un avocat. Am câştigat 8 milioane de euro în Turcia (n.n. la Galatasaray), dar 7 milioane i-am trimis acasă, soţiei mele.

Nu vreau ca oamenii să ştie că sunt acasă şi stau cu lumina stinsă. Fiicele mele mă sunau până acum două luni. Mi-e dor de ele, mi-e dor să le văd. Simt o o durere mare că sunt departe de ele”, a povestit Eboue.

„Poate că Federaţia de Fotbal din Anglia mă va ajuta şi îmi va da un loc de muncă”, este dorinţa lui Eboue, care a mai evoluat în Anglia şi pentru Sunderland, după experienţa de la Galatasaray.