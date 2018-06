Germania, campioana en titre, a fost eliminată de la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, după ce a fost învinsă de Coreea de Sud, cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, la Kazan, în ultimul său meci din Grupa F.



Acest eşec nu a făcut decât să confirme momentul de declin al naţionalei germane, care s-a prezentat sub aşteptări la toate cele trei meciuri din Rusia.



Nationalmannschaft a fost lentă, previzibilă, obosită, lipsită de idei, având în toate partidele o posesie sterilă. Echipa antrenată de Joachim Loew, care a părut şi el prins în acest blocaj, a dezamăgit profund în faţa celei mai slabe echipe din grupă şi a pierdut lamentabil.



Germania a pus capăt unei performanţe care data de 80 de ani. Din 1938, Germania trecuse de fiecare dată de grupe la Cupa Mondială, excepţie făcând ediţia din 1950, când nu a participat, fiind interzisă după al Doilea Război Mondial. Nici chiar cvintupla campioană mondială Brazilia nu se poate lăuda cu asemenea performanţă, sud-americanii nereuşind să treacă de faza grupelor în 1966.



Germania a încheiat grupa pe ultimul loc, cu o singură victorie, 2-1 cu Suedia, obţinută în prelungiri, şi două eşecuri 0-1 cu Mexic şi 0-2 cu Coreea de Sud.



Prima repriză a partidei de la Kazan a fost una cu puţine ocazii de gol, dintre acestea cele mai mari fiind ale asiaticilor. Sud-coreenii au fost aproape de deschiderea scorul în min. 19, din lovitură liberă, prin Jung Wooyoung, dar Neuer a reuşit să respingă in extremis din faţa lui Son. Acelaşi Son, vedeta echipei Tottenham, a reluat din voleu (25), un pic peste vinclu.



''Die Mannschaft'' a avut două oportunităţi pe finalul reprizei, dar şutul lui Werner (39) a fost blocat de Kim Younggwon, iar Hummels (39) a trimis în portar din 5 metri, din poziţie dificilă.



Partea secundă a avut mai multe faze de poartă, deoarece Germania a riscat mai mult, a creat mai mult pericol, dar s-a şi expus mai mult.



Neuer a fost la post la şutul lui Jung Wooyoung (46), după care Goretzka (48) a ratat o mare situaţie, lovitura sa de cap fiind respinsă de portarul coreean. Werner (51, 64) a ratat de fiecare dată ţinta. Gomez (68, 81) nu a reuşit nici el să înscrie din oportunităţi bune.



La poarta cealaltă, Son a greşit preluarea în careu (52), iar apoi a tras la colţul scurt, dar mingea nu a nimerit poarta (78).



Hummels (87) a reluat pe lângă poartă din 7 metri, iar şutul telefonat al lui Kroos (88) a fost reţinut de portar.



''Războinicii Taegeuk'' au reuşit să marcheze în min. 90+3, la un corner, când Kroos a respins neinspirat, mingea a ajuns la fundaşul Kim Younggwon, nemarcat în faţa porţii, iar acesta a fost înscris. Golul a fost iniţial anulat pentru ofsaid, dar arbitrul Geiger a revenit asupra deciziei şi a validat reuşit după consultarea reluărilor video.



Germania s-a aruncat în atac cu portarul Neuer în încercarea disperată de a mai salva ceva, iar Hummels (90+5) a ratat din poziţie bună egalarea.



Coreea de Sud a încheiat conturile în min. 90+6, prin Son, pe contraatac, atacantul marcând simplu în poarta părăsită de Neuer.



''Nationalelf'' nu a reuşit nici măcar golul de onoare, ratând incredibil prin Brandt (90+8) şi Hummels (90+9).



Suedia şi Mexicul s-au calificat împreună în optimile de finală ale CM 2018.



Coreea de Sud - Germania 2-0 (0-0)

Au marcat: Kim Younggwon (90+3), Son Heungmin (90+6).

Kazan, Kazan Arena: 41.835 spectatori

Cupa Mondială FIFA 2018, Grupa F



Au evoluat echipele:

Coreea de Sud: 23. Jo Hyeonwoo - 2. Lee Yong, 5. Yun Youngsun, 19. Kim Younggwon, 14. Hong Chul - 17. Lee Jaesung, 15. Jung Wooyoung, 20. Jang Hyunsoo, 18. Moon Seonmin (8. Ju Sejong, 69) - 13. Koo Jacheol (11. Hwang Heechan, 56; 22. Go Yohan, 79), 7. Son Heungmin (căpitan). Selecţioner: Shin Taeyong.

Rezerve neutilizate: 1. Kim Seunggyu, 21. Kim Jinhyeon - 4. Oh Bansuk, 3. Jung Seunghyun, 12. Kim Minwoo, 9. Kim Shinwook, 16. Ki Sungyueng, 10. Lee Seungwoo, 6. Park Jooho.

Germania: 1. Manuel Neuer (căpitan) - 18. Joshua Kimmich, 5. Mats Hummels, 15. Niklas Suele, 3. Jonas Hector (20. Julian Brandt, 78) - 6. Sami Khedira (23. Mario Gomez, 58), 8. Toni Kroos - 14. Leon Goretzka (13. Thomas Muller, 63), 10. Mesut Ozil, 11. Marco Reus - 9. Timo Werner. Selecţioner: Joachim Loew.

Rezerve neutilizate: 12. Kevin Trapp, 22. Marc-Andre ter Stegen - 2. Marvin Plattenhardt, 4. Matthias Ginter, 16. Antonio Ruediger, 19. Sebastian Rudy, 21. Ilkay Gundogan, 7. Julian Draxler.



Arbitru: Mark Geiger (SUA); arbitri asistenţi: Joe Fletcher (Canada), Frank Anderson (SUA); arbitru de rezervă: Julio Bascunan (Chile); arbitru asistent de rezervă: Christian Schiemann (Chile)

Arbitru video: Danny Makkelie (Olanda); arbitri asistenţi video: Corey Rockwell (SUA), Tiago Martins (Portugalia), Artur Dias (Portugalia)

Cartonaşe galbene: Jung Wooyoung (9), Lee Jaesung (23), Moon Seonmin (48), Son Heungmin (65)