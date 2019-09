România va juca meciul cu Norvegia fără spectatori, după incidentele de la partidele cu Spania şi Malta

foto: Facebook

Naţionala României va juca partida cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020 la fotbal, cu porţile închise, iar Federaţia Română de Fotbal a fost amendată cu 83.000 de euro, după incidentele provocate de suporteri la meciurile cu Spania şi Malta, de luna aceasta, anunţă FRF.



''În ciuda apelurilor repetate ale Federaţiei Române de Fotbal, prin canalele de comunicare înaintea partidelor cu Spania şi Malta, cât şi pe durata acestora, prin crainicul partidei şi mesajele dispuse public pe stadion, comportamentul suporterilor la meciurile din septembrie ale echipei naţionale aduce o noua sancţiune din partea UEFA. Federaţia Româna de Fotbal a fost informată vineri 20 septembrie 2019 cu privire la decizia luată de Comisia de Disciplină a UEFA în urma rapoartelor întocmite la partidele România - Spania şi România - Malta, din preliminariile pentru EURO 2020, disputate pe 5 şi 8 septembrie, pe Arena Naţionala din Bucureşti, respectiv stadionul 'Ilie Oană' din Ploieşti. Astfel, FRF a fost sancţionată cu plata a 83.000 de euro pentru scandările rasiste ale suporterilor, folosirea de materiale pirotehnice, aruncarea de obiecte în suprafaţa de joc şi pătrunderea spectatorilor pe gazon. În plus, următorul joc de pe teren propriu din preliminariile EURO 2020, România - Norvegia, din 15 octombrie, programat tot pe Arena Naţionala, se va disputa cu porţile închise'', se arată în comunicat.



Federaţia Română de Fotbal se va afla, timp de un an, sub atenta supraveghere a UEFA şi, în cazul în care incidentele se vor repeta, încă un meci va fi disputat cu porţile închise.



România a mai evoluat fără spectatori în grupa de Liga Naţiunilor, anul trecut, în duelul cu Muntenegru de la Ploieşti, ca urmare a unei sancţiuni primite în preliminariile EURO 2016, şi împotriva Lituaniei, tot pe stadionul 'Ilie Oană'.



La partida cu Spania (1-2), din 5 septembrie, momentul de reculegere în memoria fiicei fostului selecţioner spaniol Luis Enrique, decedată la vârsta de doar 9 ani, a fost perturbat de fluierăturile spectatorilor, iar începutul meciului a fost amânat cu aproximativ un minut din cauza petardelor şi torţelor aruncate în teren de suporterii români. Imediat după golul României, marcat de Florin Andone (59), doi spectatori au pătruns pe teren.



România va întâlni reprezentativa Insulelor Feroe pe 12 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul Torsvollur din Torshavn, iar pe 15 octombrie va înfrunta Norvegia, pe Arena Naţională din Bucureşti (ora 21:45), ambele în preliminariile EURO 2020.