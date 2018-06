De ce nu poate Șumudică să antreneze FCSB. Motivul invocat de Gigi Becali

Marius Șumudică, liber de contract după despărțirea de la Kayserispor, a dezvăluit că Gigi Becali a vrut să-l aducă antrenor la FCSB în această vară, dar totul a căzut. Antrenorul spune că a greșit atunci când a decis să facă public filmulețul în care plânge încercând să transmită un mesaj suporterilor rapidiști, înaintea returului dintre Steaua și Rapid, în sezonul regulat al Ligii a 4-a, scor 3-1.

"Eu mi-am atras simpatii de la rapidiști și dinamoviști după ce am intrat în acele conflicte cu Steaua, mă rog, FCSB. Dar pentru mine tot Steaua e. Din punct de vedere profesional, am greșit. Am tăria să zic că am greșit. Eu iubesc Rapidul de la 5 ani.

Gigi Becali este prietenul meu. Uite, Gigi mi-a zis «Ai greșit! Te puneam în vară antrenor la echipă, dar ai dat acel filmuleț pentru Rapid, ai plâns și nu mai pot să te aduc». Eu iubesc Rapidul și când am dat acel mesaj mi-au dat lacrimile. Asta am simțit.

Am greșit că mi-am făcut mulți dușmani. Și e greu să mai ajung la Steaua, echipa care poate ajunge cel mai ușor în grupele unei competiții europene ", a declarat Marius Șumudică.