(P) Duel la distanta intre FCSB si CFR pentru adjudecarea titlului de campioana a Romaniei

Batalia pentru incoronarea cu titlul de campioana a Ligii I se anunta mai incendiara ca oricand! CFR si FCSB, principalele contracandidate in lupta pentru intaietate, sunt despartite doar de un singur punct si nu isi pot permite niciun pas gresit in ultima etapa a play-off-ului!

Astfel, antrenorii celor doua formatii mizeaza pentru runda din acest week-end pe un adevarat “all in”, riscand totul pe cartea atacului! Miza este una uriasa! Campioana va merge direct in turul al II-lea al Champions League, in timp ce vice-campioana se va multumi doar cu statutul de favorita in turul al doilea al preliminariilor pentru grupele UEFA Europa League.

Duel la distanta intre FCSB si CFR

Dupa ce s-au anihilat reciproc in ultimul meci direct din etapa 7-a a play-off-ului disputata pe National Arena, “ros albastrii” si clujenii vor purta o lupta surda in acest final de campionat. In timp ce jucatorii lui Dica au pierdut intr-un mod rusinos pe terenul ocupantei locului al saselea, CSMS Iasi, cu scorul de 1-0, in runda a opta, echipa clujeana si-a respectat blazonul si trecut, la limita, pe teren propriu, de Universitatea Craiova. In urma victoriei repurtate in dauna “oltenilor”, trupa lui Dan Petrescu s-a propulsat in pozitia de lider in ierarhia Ligii I! Totusi, echipa din Gruia nu poate culege, deocamdata, “cununa” de campioana, intrucat jucatorii FSCB-ului pandesc orice pas gresit pe care elevii lui Dan Petrescu l-ar putea face in pardida contra celor de la Viitorul Constanta.

Clujenii sunt cotati drept favoritii intalnirii de duminica de pe Cluj Arena de catre principalii bookmarkerii din Romania.

Pentru iubitorii fotbalulului din Romania, agentia de pariuri sportive Sportingbet ofera sansa unui pariu fara risc. Mai exact, victoria baietilor lui Dan Petrescu este creditata cu o cota de 1.28. Chiar ca CFR Cluj porneste favorita in meciul de duminica, Viitorul Constanta, ocupanta locului al treilea dupa 9 runde disputate, se poate interpune, in mod indirect, in lupta pentru titlu, in cazul unui succes.

Sportingbet ofera cote tentante de pariuri pentru aceste meci. Astfel, victoria oaspetilor este creditata cu o cota de 11.50. Jucatorii bookmarkerukui britanic pot opta, insa, si pentru pariuri cu o doza mai mica de risc! In cazul unui rezultat de egalitate, acestia pot castiga chiar si de cinci ori suma pariata, in conditiile in care cota oferita de catre prestigioasa casa de pariuri sportive este de 5.25.

George Tucudean, atacantul clujenilor si golgheterul campionatului romanesc cu 15 reusite in acest sezon, este pariul lui Dan Petrescu pentru a inscrie in poarta fortei sale formatii. De cealalta parte, Gheorghe Hagi mizeaza in atac pe Eric de Oliveira Pereira, atacantul brazilian care a reusit sa marcheze nu mai putin de 7 goluri in actual stagiune. De remarcat este si faptul ca ambele formatii si-au impartit victoriile in ultimele 15 intalniri directe (cate 6 de fiecare parte), in timp ce doar 3 partide s-au incheiat indecis.

Viitorul nu a mai pierdut de 4 meciuri, in timp ce clujenii nu au mai cunoscut gustul infrangerii in ultimele sase partide disputate. Cu toate acestea, atacantii constanteni vor avea mult de furca cu puternicii fundasi din Gruia, apararea clujenilor fiind doar de 6 ori depasita in meciurile fazei play-off-ului. In schimb, constantenii mizeaza pe cartea atacului, formatia lui Hagi reusind sa inscrie 13 goluri adversarilor.

Meci aparent facil pentru FCSB

Cealalta contracanditata la titlu, FCSB, evolueaza in ultima etapa sub presiunea publicului si a conducerii. Lipsita de aportul a doi jucatori importanti din angrenajul lui Dica, Junior Morais si Mihai Pintilii, ambii suspendati dupa cartonasele primite din partea arbitrului Ovidiu Hategan, FCSB v-a incerca sa obtina cele 3 puncte salvatoare si mizeaza pe un esec al trupei lui Petrescu in fata propriilor suporteri, contra Astrei Giurgiu.

Meciul de duminica de pe Arena Nationala poate fi ultimul pentru unele dintre vedetele echipei, Budescu, Teixeira, Alibec sau Gnohere sunt cu un picior de a parari formatia bucuresteana in aceasta vara, potrivit informatiilor vehiculate in presa romaneasca. Mai mult, “ros-albastri” risca sa se desparta si de antrenorul lor, Nicolae Dica, pe care Gigi Becali l-a dat de foarte multe ori ca si plecat, cu prilejul aparitiilor sale in presa.

Desi partida se anunta una facila pentru Dica si compania, Astra, locul 5 in ierarhia Ligii I, poate fi un arbitru important in lupta pentru suprematie. Stelistiii se bazeaza pe vedetele sale: Gnohere, golgheterul formatiei, cu 14 reusite, Budescu, cu 11 goluri marcate, dar si pe mijlocasul portughez, Felipe Teixeira, care, desi are doar 3 goluri in acest sezon, este capabil sa loveasca in momentele cheie ale unei partide. De partea cealalalta, Cornel Alexandru II este jucatorul cel mai prolific din randul formatiei giugiuvene, cu 10 reusite.

Pentru un pariu fara risc, jucatorii Sportingbet pot miza pe victoria FCSB-ului la o cota atractiva de 1.26. O sansa importanta de castig este oferita de catre bookmarkerul britanic si in cazul unui meci incheiat de egalitate, creditat cu o cota tentanta de 5.00.

In ultimele 29 de partide directe, 13 s-au incheiat cu victoria formatiei antrenate de Nicolae Dica si 11 cu victoria Viitorului! Cinci meciuri s-au terminat cu un rezultat de egalitate.

Din pacate, insa, informatiile de ultima ora nu par a fi in avantajul echipei bucurestene. Lipsita de motivatia luptei pentru titlu sau podium, antrenorul Gheorghe Hagi intentioneaza sa trimita trei dintre jucatorii sai la echipa de juniori.

Potrivit digisport.ro, Baluta, Matan si Dragus sunt vor face parte din angrenajul echipei U19. Obiectivul declarat al “Regelui” il reprezinta calificarea in Europa League, “iar asta inseamna sa terminam, matematic, inaintea Astrei. Apoi, vom vedea pe mai departe. Locul 3 e cu atat mai bine, pentru ca am începe mai tarziu tururile preliminare.”

