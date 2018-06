Prezență incredibilă în tribună la meciul amical dintre România și Finlanda. Oamenilor nu le-a venit să creadă pe cine văd (VIDEO)

Foto: GSP

Antrenorul echipei engleze Manchester United, portughezul Jose Mourinho, va asista la meciul amical dintre naţionalele de fotbal ale României şi Finlandei, care are loc marţi seara pe stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti.



''Sunt în vacanţă, sunt liber, am venit să mă plimb şi să-mi revăd vechi prieteni. Sunt mulţi ani de când nu i-a văzut pe Giovani (fostul agent de jucători Giovani Becali, n. red.) şi pe Crăciunescu (fostul arbitru internaţional Ion Crăciunescu'', a declarat tehnicianul lusitan.



Mourinho a comentat şi faptul că portarul Bogdan Lobonţ se retrage din activitate cu prilejul meciului de la Ploieşti: ''Lobonţ are mulţi ani jucaţi ani în partea asta de Europă şi la fel de mulţi în Italia. E o zi frumoasă pentru el, îi doresc mult succes în viitor''.



Jose Mourinho a venit la meci împreună cu Giovani Becali.