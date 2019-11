”Toată lumea a crezut că au venit după fiul lui Dragnea”. Descindere în forță a mascaților DIAS pe stadionul Juventus Colentina din București

Foto: Agerpres

Marius Baciu, antrenorul echipei finanțată de Dragnea Junior, a fost reținut de trupele DIAS direct pe stadionul ”Juventus Colentina”, din București, după meciul lui Turris Tr. Măgurele cu Sportul Snagov, din Liga 2.

Dacă inițial s-a vorbit de faptul că acest caz ar avea legătură cu mafia pariurilor, mai ales că desfășurarea partidei a alimentat suspiciunile, procurorii infirmă acum informația.

”A fost pus în aplicare un mandat de aducere pentru audiere pe adresa lui Marius Baciu. Tot ce pot să vă spun e că nu este în discuție un dosar pentru mafia pariurilor. Nu vă pot oferi nici detalii despre alte persoane publice”, a spus Simona Prescorniță, procuror și purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Mai mulți martori la incident au declarat, pentru Libertatea, că inițial au crezut că mascații au venit după Valentin Dragnea. ”Sincer, când am văzut mascații, am fost convinși că veniseră pentru Valentin Dragnea, finanțatorul din umbră al lui Turris. Dragnea junior plecase și, de aceea, am crezut că din această cauză s-a creat tot balamucul”, a spus un martor al evenimentelor.

Ex- stoper și căpitan al Stelei, Marius Baciu a evoluat la formația roș-albastră între 1996 și 2002. A marcat 8 goluri în 140 de meciuri. Baciu a fost numit pe banca lui Turris în urmă cu trei etape, după plecarea lui Florin Bratu.