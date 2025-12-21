Ţara europeană în care poşta nu va mai livra scrisori după 30 decembrie. 1.500 de oameni vor fi daţi afară

Serviciul poştal din Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, după o "digitalizare crescândă” a societății. În urma acestei decizii, PostNord va reduce 1.500 de locuri de muncă și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii, notează The Guardian.

Compania a declarat că cererea de scrisori „a scăzut drastic”, în timp ce cumpărăturile online au continuat să crească, ceea ce a determinat decizia de a se concentra în schimb pe colete. A fost nevoie de doar trei ore pentru ca 1.000 dintre cutiile poștale distinctive, care au fost deja demontate, să fie cumpărate când au fost puse în vânzare la începutul acestei luni, la un preț de 235 de lire sterline fiecare pentru cele în stare bună și 176 de lire sterline pentru cele puțin mai uzate.

Alte 200 vor fi scoase la licitație în ianuarie. PostNord, care va continua să livreze scrisori în Suedia, a declarat că va rambursa timbrele daneze neutilizate pentru o perioadă limitată de timp.

Cum vor trimite danezii scrisori

Danezii vor putea în continuare să trimită scrisori, folosind compania de curierat Dao, care livrează deja scrisori în Danemarca, dar își va extinde serviciile începând cu 1 ianuarie de la aproximativ 30 de milioane de scrisori în 2025 la 80 de milioane anul viitor.

Clienții vor trebui însă să meargă la un magazin Dao pentru a-și expedia scrisorile – sau să plătească suplimentar pentru a fi ridicate de acasă – și să plătească pentru transport fie online, fie prin intermediul unei aplicații.

Serviciul poștal danez este responsabil pentru livrarea scrisorilor în țară încă din 1624. În ultimii 25 de ani, trimiterea de scrisori a fost în scădere accentuată în Danemarca, cu o scădere de peste 90%.

Dar dovezile sugerează că ar putea fi în curs o renaștere a scrisului de scrisori în rândul tinerilor.

Publicul danez a fost „destul de pragmatic” în ceea ce privește schimbarea serviciilor poștale, deoarece foarte puțini oameni mai primesc scrisori fizice în cutiile poștale. Unii tineri nu au trimis niciodată o scrisoare fizică, potrivit lui Magnus Restofte, directorul Enigma Postal, muzeul telecomunicațiilor și comunicațiilor din Copenhaga.