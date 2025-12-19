Unde va ninge în ziua de Crăciun. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Sunt anunțate ninsori în mai multe zone ale țării chiar de Crăciun. Foto: Hepta

Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie - 12 ianuarie. Potrivit specialiștilor, sunt anunțate ninsori în mai multe zone ale țării chiar de Crăciun.

„Crește probabilitatea ca, în perioada Crăciunului, să avem precipitații în multe zone ale țării, iar, pe fondul răcirii vremii, acestea vor fi mai ales ninsori în zonele de deal și de munte.

În zonele mai joase, probabilitatea mai mare este pentru precipitații mixte - ploaie, lapoviță și ninsoare - în special în zilele de 24 și 25 decembrie.

În zonele în care vor mai fi precipitații și pe 26 decembrie, în special în jumătatea de sud a țării, este posibil ca, temporar, să domine ninsorile”, a declarat Florinela Georgescu, meteorolog ANM, la Antena 3 CNN.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și mai coborâte în cele nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sudestice, dar și deficitar în cele nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile extracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.