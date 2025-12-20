Un bărbat a ghicit toate numerele câștigătoare la Loto, dar a pierdut premiul de trei milioane de dolari din cauza unei defecțiuni

Acesta a aflat că biletele nu fuseseră înregistrate în sistem. Foto: Getty Images

Un bărbat din Bruxelles cere Loteriei Naționale să îi plătească premiul după ce susține că a ghicit toate numerele câștigătoare însă din cauza unei defecțiuni tehnice biletul său nu a fost validat, scrie 7sur7.be.

În urmă cu un an, Yves a completat patru variante de numere pe site-ul Loteriei Naționale, folosind opțiunea „Quick Pick”, care generează automat numerele. În momentul achitării, însă, pagina s-a blocat, iar utilizatorul nu a mai putut continua sau reveni la pașii anteriori. La scurt timp, platforma a afișat un mesaj care anunța că se află în mentenanță.

Acesta a aflat ulterior că biletele nu fuseseră înregistrate în sistem. Șocul mai mare a venit când Yves a descoperit că una dintre combinații conținea toate cele șase numere câștigătoare, echivalente cu un premiu de trei milioane de euro.

„Am jucat și am parcurs toți pașii până la final. Eroarea tehnică este de vină, nu eu. Eu mi-am făcut partea”, a declarat Yves, citat de RTL Info.

Loteria Națională respinge însă cererea, invocând regulamentul care spune că în lipsa validării biletului și a participării oficiale la extragere, jucătorul nu poate revendica niciun câștig.

„Este ca și cum puneți produse în coșul de cumpărături, ajungeți la casă și apare o problemă informatică. Nu plătiți, lăsați produsele și plecați. Cam asta s-a întâmplat și aici”, a explicat purtătorul de cuvânt al Loteriei Naționale.

Conform RTL Info, instituția i-ar fi propus lui Yves o înțelegere amiabilă, în valoare de 50.000 de euro, însă acesta a refuzat oferta și a decis să se adreseze instanței.