2026 ar putea fi anul roboţilor umanoizi. 25 de companii-cheie investesc sume uriaşe în acest domeniu

Tesla va începe să folosească roboți umanoizi în fabricile sale / Sursa foto: Getty Images

Roboții umanoizi așadar noul subiect "fierbinte" din tehnologie. Potrivit Business Insider, numeroase companii din întreaga lume mizează pe o piață care ar putea depăși 5 trilioane de dolari până în 2050.

Banca de investiții a identificat 25 de companii-cheie care ar putea domina acest boom, nu neapărat producători de roboți, ci mai ales firmele care livrează dacă vreți creierele, ochii și mușchii roboților: cipuri AI, senzori, camere și sisteme de mișcare.

2026 ar putea marca producția în masă a unor roboți umanozi.

Marea dilemă a industriei chineze

Guvernul chinez pariază pe ideea că roboții vor impulsiona creșterea economică. Problema este că, deocamdată, roboții nu pot face prea multe, scrie The New York Times.

Roboți construiți de start-up-uri chineze au dansat la televizor, au participat la meciuri de box și au alergat maratoane. Luna trecută, când o companie și-a prezentat cel mai nou robot, oamenii din China au spus online că arată atât de mult ca un om, încât muncitorii i-au tăiat piciorul pe scenă pentru a arăta pistoanele metalice din interior.

În ciuda fascinației publice, cresc îngrijorările că industria chineză de robotică se mișcă prea repede. Roboții pot imita mișcările umane și pot îndeplini chiar și unele sarcini de bază. Însă nu sunt suficient de pricepuți pentru a prelua multe dintre activitățile făcute în prezent de oameni. Iar cu atât de multe companii care se grăbesc să intre pe piață, Beijingul avertizează că se conturează o bulă.