Roboții ar putea fabrica avioane Airbus, iar UBTech-Walker S2 e capabil să reproducă deja mişcări umane

Roboții umanoizi ar putea lucra în fabrici în care se construiesc avioane. Compania Airbus a semnat un acord cu producătorul chinez de UBTech pentru a testa roboți umanoizi.

Producătorul european vrea să vadă dacă astfel de roboți pot fi integrați direct în procesul de construcție a aeronavelor. Este vorba de cel mai nou robot industrial UBTech, Walker S2, capabil să reproducă mișcări umane și să execute sarcini fizice complexe în medii industriale. Robotul are 1 metru și 76 cm și se deplasează cu aproximativ 2 metri pe secundă.

Are mâini cu senzori tactili, poate ridica peste 7 kilograme cu fiecare mână și poate executa sarcini fine, la nivel de detaliu industrial.

Deocamdată, vorbim despre teste la nivel de concept, fără un calendar clar pentru implementare la scară largă.

Până va ajunge în fabrică, robotul a fost testat și pe terenul de tenis. Nu prezintă încă o ameninţare pentru greii din lumea tenisului.