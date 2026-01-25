Restricțiile pentru adolescenți pe rețelele sociale ar putea să devină realitate, în curând, și în Europa. Ce soluţii sunt testate

Camera Lorzilor din Marea Britanie a votat un amendament care prevede interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, în cadrul proiectului de lege privind bunăstarea copiilor și școlile, aflat în prezent în dezbatere în Parlament. Amendamentul stabilește că, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, platformele de social media vor fi obligate să introducă sisteme „foarte eficiente” de verificare a vârstei, astfel încât minorii sub 16 ani să nu își mai poată crea conturi.

După votul din Camera Lorzilor, guvernul are posibilitatea să respingă amendamentul în Camera Comunelor, însă acest lucru devine tot mai dificil din punct de vedere politic.

Criticii avertizează însă că interdicțiile pot fi greu de aplicat și pot avea efecte secundare. Guvernul francez a înaintat un proiect de lege (discutat în Parlament pe 19 ianuarie) pentru a interzice accesul la platforme minorilor sub 15 ani fără acordul părinților, începând cu septembrie 2026.

Spania, la rândul ei, testează sisteme de verificare reală a vârstei, inclusiv prin identitate digitală. Danemarca vrea să interzică utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 15 ani, iar Australia a aplicat deja o interdicţie pe platforme mari.

Ce argumente au susţinătorii restricţiilor:

Probleme de sănătate mintală la adolescenți

Conținut adictiv și algoritmi agresivi

Impact direct în școli și comportament

Ce spun criticii:

Interdicțiile sunt greu de aplicat

Risc de mutare pe platforme nereglementate

Lipsa educației digitale reale

Soluţii testate:

Verificare reală a vârstei

Setări sigure implicite pentru minori

Algoritmi adaptați pentru copii și adolescenți