S-a inventat umbrela care zboară singură deasupra ta și te urmărește automat pe ploaie. Cum funcţionează Flying Umbrella 2.0

<1 minut de citit Publicat la 12:41 08 Feb 2026 Modificat la 12:41 08 Feb 2026

S-a inventat umbrela care zboară singură deasupra ta și te urmărește automat pe ploaie. Sursa foto: captură video

O umbrelă care zboară singură deasupra ta și te urmărește automat pe ploaie nu mai e o glumă din filmele SF, ci un prototip funcțional. Proiectul se numește Flying Umbrella 2.0.

Proiectul Flying Umbrella 2.0.a fost realizat după aproape un an de teste și eșecuri tehnice. Potrivit Interesting Engineering, invenția aparține unui creator de pe YouTube.

Acesta și-a propus să construiască o umbrelă complet hands-free, capabilă să se poziționeze singură deasupra utilizatorului, fără control manual.

Deocamdată nu vorbim despre un produs comercial, ci despre un experiment.