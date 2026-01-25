Antena 3 CNN Emisiuni 24it Cum să procedezi când telefonul sau laptopul s-a supraîncălzit şi începe să devină zgomotos

M.P.
Publicat la 15:16 25 Ian 2026
functie securitate iphone protejare guvern
Sursa foto: Getty Images

Telefonul se supraîncălzește, iar ventilatorul laptopului devine zgomotos și, dintr-odată, totul merge mai greu. De cele mai multe ori, nu e vina vârstei și nici a specificațiilor. De fapt, când se încing, telefoanele și laptopurile moderne își pun singure frână. Reduc performanța, consumă mai multă baterie și par „obosite”, deși sunt perfect funcționale. 

Nu e un defect, e un mecanism de protecție. Problema apare când nu știm ce să nu facem și ce chiar ajută.

Ce să nu faci niciodată când telefonul s-a supraîncălzit:

  • Nu-l pune la frigider sau pe gheață
  • Nu-l încărca atunci când e deja fierbinte
  • Nu-l lăsa în soare sau pe bordul mașinii

Ce să nu faci niciodată când laptopul s-a supraîncălzit

  • Nu-l folosi pe pat, canapea sau genunchi
  • Nu-l acoperi cu perne, pături sau haine
  • Nu ignora ventilatorul care merge constant la maxim

Ce funcţionează imediat: 

  • Răcire corectă, fără riscuri
  • Oprește aplicațiile solicitante
  • Activează modul avion câteva minute (la telefon)
  • Lasă-l pe o suprafață rece, la umbră

Cauzele reale ale supraîncălzirii:

  • Aplicații prost optimizate
  • Multitasking excesiv
  • Mediu cald + utilizare intensă
  • Jocuri și filmare la rezoluție mare
  • Încărcare rapidă în mediu cald
  • Praful acumulat în timp

Etichete: laptop telefon mobil smartphone

