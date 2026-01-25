Cum să procedezi când telefonul sau laptopul s-a supraîncălzit şi începe să devină zgomotos

Cum să procedezi când telefonul sau laptopul s-a supraîncălzitSursa foto: Getty . Images

Telefonul se supraîncălzește, iar ventilatorul laptopului devine zgomotos și, dintr-odată, totul merge mai greu. De cele mai multe ori, nu e vina vârstei și nici a specificațiilor. De fapt, când se încing, telefoanele și laptopurile moderne își pun singure frână. Reduc performanța, consumă mai multă baterie și par „obosite”, deși sunt perfect funcționale.

Nu e un defect, e un mecanism de protecție. Problema apare când nu știm ce să nu facem și ce chiar ajută.

Ce să nu faci niciodată când telefonul s-a supraîncălzit:

Nu-l pune la frigider sau pe gheață

Nu-l încărca atunci când e deja fierbinte

Nu-l lăsa în soare sau pe bordul mașinii

Ce să nu faci niciodată când laptopul s-a supraîncălzit

Nu-l folosi pe pat, canapea sau genunchi

Nu-l acoperi cu perne, pături sau haine

Nu ignora ventilatorul care merge constant la maxim

Ce funcţionează imediat:

Răcire corectă, fără riscuri

Oprește aplicațiile solicitante

Activează modul avion câteva minute (la telefon)

Lasă-l pe o suprafață rece, la umbră

Cauzele reale ale supraîncălzirii:

Aplicații prost optimizate

Multitasking excesiv

Mediu cald + utilizare intensă

Jocuri și filmare la rezoluție mare

Încărcare rapidă în mediu cald

Praful acumulat în timp