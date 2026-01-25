Cum să procedezi când telefonul sau laptopul s-a supraîncălzit şi începe să devină zgomotos

Telefonul se supraîncălzește, iar ventilatorul laptopului devine zgomotos și, dintr-odată, totul merge mai greu. De cele mai multe ori, nu e vina vârstei și nici a specificațiilor. De fapt, când se încing, telefoanele și laptopurile moderne își pun singure frână. Reduc performanța, consumă mai multă baterie și par „obosite”, deși sunt perfect funcționale.
Nu e un defect, e un mecanism de protecție. Problema apare când nu știm ce să nu facem și ce chiar ajută.
Ce să nu faci niciodată când telefonul s-a supraîncălzit:
- Nu-l pune la frigider sau pe gheață
- Nu-l încărca atunci când e deja fierbinte
- Nu-l lăsa în soare sau pe bordul mașinii
Ce să nu faci niciodată când laptopul s-a supraîncălzit
- Nu-l folosi pe pat, canapea sau genunchi
- Nu-l acoperi cu perne, pături sau haine
- Nu ignora ventilatorul care merge constant la maxim
Ce funcţionează imediat:
- Răcire corectă, fără riscuri
- Oprește aplicațiile solicitante
- Activează modul avion câteva minute (la telefon)
- Lasă-l pe o suprafață rece, la umbră
Cauzele reale ale supraîncălzirii:
- Aplicații prost optimizate
- Multitasking excesiv
- Mediu cald + utilizare intensă
- Jocuri și filmare la rezoluție mare
- Încărcare rapidă în mediu cald
- Praful acumulat în timp
