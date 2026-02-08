Antena 3 CNN Emisiuni 24it De ce îţi găseşti telefonul cald când te trezeşti, dimineaţa? Smartphone-ul tău a muncit. Experţii ne explică şi ce anume

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 12:54 08 Feb 2026 Modificat la 12:54 08 Feb 2026
Sanchar Saathi nu poate fi dezinstalata
De ce îţi găseşti telefonul cald când te trezeşti, dimineaţa?. Sursă: Getty Images

Scenariul clasic: îți pui telefonul la încărcat, îl lași pe noptieră și te culci. Dimineața îl găsești cald și apare întrebarea: „ce s-a întâmplat cu telefonul noaptea?  Răspunsul pe scurt: telefonul a muncit. Când tu dormi, telefonul face ordine, descarcă, încarcă, ordonează, face update-uri.

Pe scurt: telefonul mută „munca grea” în orele în care nu îl folosești.

Ce face telefonul noaptea

De ce se poate încinge telefonul noaptea 

  • Este la încărcat și nu ai pus limitare la încărcare optimă (80% deobicei)
  • Rulează procese în fundal
  • Căldura nu înseamnă automat o problemă, ci activitate obișnuită a telefonului.

Ce poți controla tu

  • Verifică ce aplicații fac backup
  • Oprește sincronizările inutile
  • Evită încărcarea pe suprafețe care țin căldura
  • Programează tu când vrei să își facă diferite update-uri.

