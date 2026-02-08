De ce îţi găseşti telefonul cald când te trezeşti, dimineaţa? Smartphone-ul tău a muncit. Experţii ne explică şi ce anume

<1 minut de citit Publicat la 12:54 08 Feb 2026 Modificat la 12:54 08 Feb 2026

De ce îţi găseşti telefonul cald când te trezeşti, dimineaţa?. Sursă: Getty Images

Scenariul clasic: îți pui telefonul la încărcat, îl lași pe noptieră și te culci. Dimineața îl găsești cald și apare întrebarea: „ce s-a întâmplat cu telefonul noaptea? Răspunsul pe scurt: telefonul a muncit. Când tu dormi, telefonul face ordine, descarcă, încarcă, ordonează, face update-uri.

Pe scurt: telefonul mută „munca grea” în orele în care nu îl folosești.

Ce face telefonul noaptea

backup-uri automate

analizează și indexează poze, fișiere, mesaje

optimizează aplicații și sistemul

De ce se poate încinge telefonul noaptea

Este la încărcat și nu ai pus limitare la încărcare optimă (80% deobicei)

Rulează procese în fundal

Căldura nu înseamnă automat o problemă, ci activitate obișnuită a telefonului.

Ce poți controla tu

Verifică ce aplicații fac backup

Oprește sincronizările inutile

Evită încărcarea pe suprafețe care țin căldura

Programează tu când vrei să își facă diferite update-uri.