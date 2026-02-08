De ce îţi găseşti telefonul cald când te trezeşti, dimineaţa? Smartphone-ul tău a muncit. Experţii ne explică şi ce anume

Scenariul clasic: îți pui telefonul la încărcat, îl lași pe noptieră și te culci. Dimineața îl găsești cald și apare întrebarea: „ce s-a întâmplat cu telefonul noaptea? Răspunsul pe scurt: telefonul a muncit. Când tu dormi, telefonul face ordine, descarcă, încarcă, ordonează, face update-uri.
Pe scurt: telefonul mută „munca grea” în orele în care nu îl folosești.
Ce face telefonul noaptea
- backup-uri automate
- analizează și indexează poze, fișiere, mesaje
- optimizează aplicații și sistemul
De ce se poate încinge telefonul noaptea
- Este la încărcat și nu ai pus limitare la încărcare optimă (80% deobicei)
- Rulează procese în fundal
- Căldura nu înseamnă automat o problemă, ci activitate obișnuită a telefonului.
Ce poți controla tu
- Verifică ce aplicații fac backup
- Oprește sincronizările inutile
- Evită încărcarea pe suprafețe care țin căldura
- Programează tu când vrei să își facă diferite update-uri.
