Cum recunoşti un telefon fake, înainte să-l cumperi. Smartphone-urile false au devenit tot mai sofisticate

Cum recunoşti un telefon fake, înainte să-l cumperi. foto: pexels.com/Picjumbo

Suntem poate încă în goana după cadouri și vânăm oferte de ultim moment. Și uneori putem vedea tot felul de oferte atrăgătoare: Un telefon la un preț „prea bun ca să fie adevărat” e, de cele mai multe ori, exact asta: prea bun ca să fie adevărat.

Dacă vedeți anunțuri de tipul „flagship la jumătate de preț” cu poze convingătoare, luați-vă un moment de gândire. Problema nu e dorința de a pune mâna pe un chilipir, ci lipsa verificărilor de bază. Telefoanele fake au devenit mai sofisticate: arată bine, pornesc, copiază interfața și păcălesc rapid un cumpărător neatent.

Diferența o fac câteva detalii simple, care îți pot salva banii — și nervii. Dacă o ofertă nu trece aceste teste, nu negocia. Mergi mai departe.

La ce să te uiţi când cumperi un telefon

Dacă preţul este mult sub ce este pe piață – aproape sigur e fake sau țeapă.

Poze reale, clare – telefonul trebuie văzut pornit, din toate unghiurile.

IMEI verificabil – identic pe telefon, pe cutie și în setări

Sistem de operare autentic - iOS sau One UI real, nu Android mascat

Specificații corecte - RAM și stocare conforme cu modelul oficial

Cutie și accesorii originale - ambalajul slab sau incomplet trădează contrafacerea

Vânzător de încredere - cont vechi, review-uri bune, fără presiune la cumpărare

Plată doar prin platformă - altfel pierzi protecția cumpărătorului