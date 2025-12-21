Antena 3 CNN Emisiuni 24it Cum recunoşti un telefon fake, înainte să-l cumperi. Smartphone-urile false au devenit tot mai sofisticate

Cum recunoşti un telefon fake, înainte să-l cumperi. Smartphone-urile false au devenit tot mai sofisticate

M.P.
1 minut de citit Publicat la 10:16 21 Dec 2025 Modificat la 10:16 21 Dec 2025
tanara cu telefonul in mana
Cum recunoşti un telefon fake, înainte să-l cumperi. foto: pexels.com/Picjumbo

Suntem poate încă în goana după cadouri și vânăm oferte de ultim moment. Și uneori putem vedea tot felul de oferte atrăgătoare: Un telefon la un preț „prea bun ca să fie adevărat” e, de cele mai multe ori, exact asta: prea bun ca să fie adevărat.  

Dacă vedeți anunțuri de tipul „flagship la jumătate de preț” cu  poze convingătoare, luați-vă un moment de gândire. Problema nu e dorința de a pune mâna pe  un chilipir, ci lipsa verificărilor de bază. Telefoanele fake au devenit mai sofisticate: arată bine, pornesc, copiază interfața și păcălesc rapid un cumpărător neatent. 

Diferența o fac câteva detalii simple, care îți pot salva banii — și nervii. Dacă o ofertă nu trece aceste teste, nu negocia. Mergi mai departe. 

La ce să te uiţi când cumperi un telefon

  • Dacă preţul este mult sub ce este pe piață – aproape sigur e fake sau țeapă.
  • Poze reale, clare  – telefonul trebuie văzut pornit, din toate unghiurile.
  • IMEI verificabil  – identic pe telefon, pe cutie și în setări
  • Sistem de operare autentic - iOS sau One UI real, nu Android mascat
  • Specificații corecte - RAM și stocare conforme cu modelul oficial
  • Cutie și accesorii originale - ambalajul slab sau incomplet trădează contrafacerea
  • Vânzător de încredere - cont vechi, review-uri bune, fără presiune la cumpărare
  • Plată doar prin platformă - altfel pierzi protecția cumpărătorului

Ştiri video recomandate
×
Etichete: smartphone teapa promotie

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din 24it
» Citește mai multe din 24it
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close