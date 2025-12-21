Cum recunoşti un telefon fake, înainte să-l cumperi. Smartphone-urile false au devenit tot mai sofisticate

Suntem poate încă în goana după cadouri și vânăm oferte de ultim moment. Și uneori putem vedea tot felul de oferte atrăgătoare: Un telefon la un preț „prea bun ca să fie adevărat” e, de cele mai multe ori, exact asta: prea bun ca să fie adevărat.
Dacă vedeți anunțuri de tipul „flagship la jumătate de preț” cu poze convingătoare, luați-vă un moment de gândire. Problema nu e dorința de a pune mâna pe un chilipir, ci lipsa verificărilor de bază. Telefoanele fake au devenit mai sofisticate: arată bine, pornesc, copiază interfața și păcălesc rapid un cumpărător neatent.
Diferența o fac câteva detalii simple, care îți pot salva banii — și nervii. Dacă o ofertă nu trece aceste teste, nu negocia. Mergi mai departe.
La ce să te uiţi când cumperi un telefon
- Dacă preţul este mult sub ce este pe piață – aproape sigur e fake sau țeapă.
- Poze reale, clare – telefonul trebuie văzut pornit, din toate unghiurile.
- IMEI verificabil – identic pe telefon, pe cutie și în setări
- Sistem de operare autentic - iOS sau One UI real, nu Android mascat
- Specificații corecte - RAM și stocare conforme cu modelul oficial
- Cutie și accesorii originale - ambalajul slab sau incomplet trădează contrafacerea
- Vânzător de încredere - cont vechi, review-uri bune, fără presiune la cumpărare
- Plată doar prin platformă - altfel pierzi protecția cumpărătorului