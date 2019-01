Un cunoscut fotbalist din România s-a despărțit de soție

Fostul fotbalist Gică Craioveanu a divorțat de soția sa Gemma acum câteva luni, dar anunțul a fost făcut public acum câteva zile.

„Da, am divorțat! Dar țin să precizez că am o relație extraordinară cu Gemma datorită faptului că avem și doi copii împreună. Mergem împreună în vacanțe, nu e problemă. Există respect între noi, doar am stat 20 de ani împreună. E o viață de om! Pur și simplu ne-am despărțit pentru că nu a mai fost să fie. Dar am rămas în relații foarte bune. Spre exemplu, am fost la Cazanele Dunării cu ea în august”, a declarat Gheorghe Craioveanu pentru Cancan.