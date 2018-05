(P) La ce case de pariuri putem paria pe eSports?

eSports (sporturi electronice) este denumirea generică pentru jocurile pe calculator practicate de jucători profesioniști sau de echipe de jucători profesioniști, în competiții dotate cu premii.

Oricine este pasionat de jocuri de calculator poate ajunge într-o echipă de eSports, cu condiția să fie foarte bun. În schimb, nu trebuie să fii cel mai tare ca să câștigi bani la pariuri jucând pe această nișă.

Jocurile video cel mai des întâlnite în competiții se împart în trei categorii principale:

1. Fighting games (jocuri de luptă). În această categorie se încadrează jocuri gen Mortal Kombat, Street Fighters. Ele nu sunt prezente, în acest moment, în ofertele caselor de pariuri online care funcționează legal în România.

2. FPS (First Person Shooter). Cel mai popular joc tip shooter este Counter-Strike Source: Global Offensive. Așa cum vei vedea mai jos, poți paria pe numeroase competiții de „Counter”. Un alt joc First Person Shooter este Battlefield, pe care nu l-am văzut la pariuri.

3. Real Time Strategy (strategie în timp real). Reprezentantul acestei categorii este Star Craft, pe care se poate paria și în țara noastră. În ofertele operatorilor de jocuri de noroc la care au acces românii există Star Craft și Star Craft 2.

4. Sports Games. Cu siguranță, FIFA este cel mai cunoscut joc de sport de pe calculator. În fiecare an, se vând milioane de DVD-uri în mai puțin de o săptămână de la lansarea noii ediții. FIFA nu se regăsește în oferta caselor de pariuri online.

5. MOBA (Multiplayer Online Battle Arena Games). Din această categorie fac parte jocurile care bat recordul ca participare și vizualizări pe Twitch, canalul specializat pe transmisiunea evenimentelor eSport. Este vorba despre League of Legends și Dota 2, care, în același timp, atrag și cei mai mulți pariori.

România, reprezentată de Nexus Gaming, a luat locul 2 la campionatul mondial organizat de International eSports Federation. Competiția a avut loc în (Busan, Coreea de Sud), iar echipa de Counter Strike: Global Offensive a întâlnit în finală echipa ce a reprezentat Rusia.

Campionatul Mondial din Busan 2017 a fost cea de-a noua ediţie, în care 455 de participanţi din 39 de ţări au concurat cu echipe la trei dintre cele mai populare jocuri: Counter Strike: Global Offensive, League of Legends şi Tekken 7.

Înainte de a paria, te sfătuiesc să încerci la rândul tău aceste jocuri, pentru a înțelege mai bine despre ce e vorba și a avea, astfel, mai multe șanse de câștig.