Serena Williams s-a botezat la 41 de ani. Din ce cult religios face parte acum sportiva

Serena Williams face parte de acum din cultul Martorii lui Iehova, o grupare religioasă populară în rândul credincioşilor din SUA, care se regăseşte şi în România.

După ce a împlinit, în luna septembrie, vârsta de 41 de ani, fosta jucătoare de tenis a decis să fie botezată în Adunarea Martorilor lui Iehova din West Palm Beach, Florida.

Pentru adepţii acestui cult, botezul este condiţia care deschide calea spre mântuire.

De asemenea, cei care fac parte din această grupare nu-şi sărbătoresc zilele de naştere.

Serena Williams, the famous Tennis player got baptized today at the Jehovah's Witness Assembly in West Palm Beach Florida.



According to the Governing Body of the religious sect in Watchtower 2019, study 40, paragraph 14, only baptised Witnesses will be saved. pic.twitter.com/wd9E897pFL