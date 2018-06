Parteneriat excelent pentru Simona Halep

Numărul unu mondial în tenisul feminin, românca Simona Halep, a devenit, alături de ucraineanca Elina Svitolina, ambasadoare a Dubai Duty Free, partener al WTA, care acordă trofeul de lider mondial la final de sezon, pe care Halep l-a luat în 2017.



WTA şi Dubai Duty Free au prelungit acest parteneriat, care ajunge acum la o durată de 15 ani. Dubai Duty Free este unul dintre sponsorii premium ai WTA, iar Halep şi Svitolina devin cele mai noi ambasadoare, după ce daneza Caroline Wozniacki, campioană la Australian Open, îndeplinea până acum această onoare.



''Este o onoare să reprezint Dubai Duty Free ca ambasador al brandului. Am multe amintiri de la turneul de la Dubai (Dubai Duty Free Tennis Championships), mai ales că am câştigat titlul în 2015'', a declarat Halep, citată de site-ul WTA.



Dubai Duty Free va organiza un eveniment special, Women That Achieve Power Lunch, o reuniune a celor mai influente femei din lumea tenisului, media şi parteneri WTA, pe iunie, ca parte a iniţiativei WTA, Tenis pe Tamisa.