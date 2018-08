Serena Williams a dezvăluit trăirile sale de părinte: „Am simţit că nu sunt o mamă bună”

Foto: instagram.com/serenawilliams

Fostul lider mondial al tenisului feminin, americanca Serena Williams, a împărtăşit marţi, pe reţelele de socializare, trăirile sale de părinte.

„Săptămâna trecută nu a fost uşoară pentru mine. Nu doar pentru că a trebuit să fac faţă unor evenimente personale dificile, dar am avut şi o proastă dispoziţie. Mai mult, am simţit că nu sunt o mamă bună”, a declarat americanca în vârstă de 36 de ani pe contul său de Instagram.



„Am citit în mai multe articole că emoţiile post-natale ar putea dura până la trei ani dacă nu faci nimic în acest sens. Dar eu prefer comunicarea. Să vorbesc cu mama mea, cu surorile mele, prietenii mei, care m-au ajutat să înţeleg că ceea ce am resimţit este absolut normal. Este perfect normal să mă simt ca şi cum nu aş face suficient pentru copilul meu”, a adăugat ea.



„Toţi am trecut prin asta. Muncesc mult, mă antrenez şi încerc să devin cea mai bună sportivă posibil. Însă nu pot să fiu prezentă în viaţa ei atât de mult cât mi-aş dori. Să te întorci acasă şi să munceşti, să găseşti acel echilibru cu copiii este o adevărată artă. Voi (mamele) sunt nişte eroine!”, a scris Serena, concluzionând: „Eu sunt aici pentru a vă spune: dacă aveţi o săptămână sau o zi dificilă, este normal, pentru că şi eu am!!! Dar există întotdeauna o nouă zi!”.