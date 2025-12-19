Radu Sovianu, după măsurile economice luate de Guvern: "Vedem din atitudinea lui Bolojan şi a lui Nazare că nu dau doi bani pe lege"

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Într-o analiză a contextului economic în care se află România, Radu Soviani a afirmat, vineri seară, la Antena 3 CNN, că premierul şi ministrul de Finanţe refuză să crească salariul minim de la 1 ianuarie 2026, deşi există o lege în acest sens. "Vedem din atitudinea lui Bolojan şi a lui Nazare faptul că nu dau 2 bani pe lege. Ei ştiu că, potrivit legii, adică e directivă europeană, trebuie adecvarea salariului minim de la 1 ianuarie, dar ei spun: Nu, nu, vă mai buzunărim cu salarii minime încă 6 luni, că poate de la 1 iulie vă mai creştem cu o ţâră salariul minim", a spus analistul economic Radu Soviani.

"Ei au ştiut exact unde să dea şi unde crapă. Strategia guvernamentală, în special de la venirea domnului Bolojan, a fost de buzunărirea a populaţiei, prin majorările de preţuri, prin TVA-ul majorat de la 5% la 11%, de la 9 la 11%, de la 19% la 21%. Prin preţuri, au buzunărit populaţia. La pensionari, a fost o dublă buzunărire, atât prin îngheţarea punctului de pensie, cât şi prin aceste contribuţii de sănătate suplimentare.

Au adus economia în recesiune. Contracţia economică din trimestrul 3 faţă de trimestrul 2 este deja negativă. Consumul s-a depresat extrem de mult. Consmumul reprezintă aproape două treimi din economia României. În condiţiile în care împingi consumul pe minus, evident că împingi şi economia pe minus", a afirmat Soviani, care a vorbit şi despre numărul ridicat de şomeri din România:

"Deficitul bugetar nu l-au redus. Asta au făcut în esenţă. Iar cifra asta, de 500.000 de şomeri, unde s-a ajuns după majorarea TVA-ului din august, arată o evoluţie şi mai rea. Faptul că nu dau 2 bani pe lege vedem din atitudinea lui Bolojan şi a lui Nazare. Ei ştiu că potrivit legii, e directivă europeană, de adecvarea salariului minim de la 1 ianuarie, dar ei spun: Nu, nu, vă mai buzunărim cu salarii minime încă 6 luni, că poate de la 1 iulie vă mai creştem cu o ţâră salariul minim.

Eu mă tot gândesc să identific o singură măsură favorabilă populaţiei. N-am găsit niciuna. Habar n-au ce fac. Pentru prima dată în istoria României avem mai mult de o rectificare bugetară, atenţie în fiecare lună. La 31 decembrie, vom avea a 4-a rectificare. Este inadmisibil".