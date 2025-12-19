Ţoiu anunţă când va avea loc întânirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump: "În prima parte a anului 2026. Lucrăm pe câteva componente"

Oana Ţoiu anunţă când va avea loc întânirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump / Foto: Hepta

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, vineri seară, la Antena 3 CNN, că o întâlnire între preşedintele Nicuşor Dan şi liderul de la Casa Albă, Donald Trump, va avea loc în prima parte a anului 2026. "Lucrăm pe câteva componente. Una dintre ele este cea economică, pentru că ambii preşedinţi au spus că devine esenţială componenta economică. Există şi componenta de apărare şi securitate", a mai afirmat Ţoiu, care a transmis şi cum se implică România în procesul de pace în Europa: "Este evident că interesul României în acest moment şi în viitor este să se ajungă la un proces de pace sustenabilă şi ca Rusia să nu aibă control total asupra teritoriilor care au un impact direct asupra Mării Negre".

"Preşedintele Niocuşor Dan a făcut în această săptămână un tur de forţă. Pe agendă, a fost securitatea naţională, dar asta implică o colaborare mai bună pe flancul estic şi o aliniere între noi pentru a asigura resursele necesare pentru bugetul nostru şi din fonduri europene. A fost una dintre temele principale ale summitului de la Helsniki.

Deciziile care au reieşit din Consiliu sunt foarte importante, pentru că această decizie comună a statelor UE este cea care permite continuarea negocierilor, permite rezilienţa care este necesară pentru a nu avea cedpri forţate de teritorii.

Este evident că interesul României în acest moment şi în viitor este să se ajungă la un proces de pace sustenabilă şi ca Rusia să nu aibă control total asupra teritoriilor care au un impact direct asupra Mprii Negre.

România este parte a formatului Coaliţiei de Voinţă. România are şi responsabilitatea şi dreptul de a reprezenta aceste formate în care noi apărăm graniţa noastră, avem cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre vecinii săi prieteni", a spus Ţoiu.

Ministra de Externe a detaliat şi cât de fermă este România în faţa războiului de agresiune dus de Rusia:

"Nu este un secret că avem o aliniere foarte clară în ce priveşte fermitatea faţă de Rusia. Nu este o fermitate militară, nu suntem angajaţi direct în război. Sancţiunile sunt un instrument. Linia strategică în UE, dar şi în Coaliţia de Voinţă este o linie de a creşte presiunea asupra Rusiei pentru a asigura prezenţa lor autentică la masa negocierilor, nu doar de faţadă. Vedem de la Vladimir Putin mai degrabă mesaje de potenţială intenţie de proiecţie de forţă decât să asigure un mesaj de deschidere reală faţă de negocieri.

Noi am reuşit în această Coaliţie să ne aliniem, să propunem ca şi lege Parlamentului o lege care să introducă pedepse cu închisoarea. Este destul de clar că dacă vorbeam de reţele finanţate de Rusia, de partea cealalltă nu putea fi vameşul singur.

Avem beneficii directe legate de aderarea la OCDE, de exemplu - estimările spun că va scădea costul finanţării. Apoi, important este şi că putem să comparam analize şi cifre coerente despre performanţa instituţională".

Oana Ţoiu a explicat şi cum a fost pregătită întâlnirea lui Nicuşor Dan cu Trump:

"Am finalizat la începutul acestei săptămâni dialogul strategic pe componentele parteneriatului strategic, domensiunea de apărare. Am lucrat destul de mult pe componenta de coproducţie. În acest moment, accesul la finanţări de tip SAFE pentru achiziţii militare este condiţionat de coproducţia pe statelor membre. Pentru SUA, să ajungă împreună cu România să producem mai mult pe teritoriul României înseamnă şi un acces la o sursă de finanţare.

(n.r. - când va avea loc întâlnirea Nicuor Dan - Trump?) În prima parte a anului 2026, lucrăm pe câteva componente. Una dintre ele este cea economică, pentru că ambii preşedinţi au spus că devine esenţială componenta economică. Există componenta de apărare şi securitate. SUSA şi-au reluat decizia de a cofinanţa proiecte pentru combaterea traficului de persoane".