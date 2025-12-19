Un pont anonim pe Reddit i-a dus pe polițiști la suspectul în cazul crimelor de la Universitatea Brown

Poliția spune că pista-cheie a venit de la un utilizator anonim de pe Reddit, care a îndemnat autoritățile să caute mașina suspectului. Foto: Profimedia Images

După șase zile de căutări și indicii puține cu privire la identitatea ucigașului de la Universitatea Brown, anchetatorii americani au fost conduși direct către suspect în urma unui pont anonim, postat pe rețeaua socială Reddit. Persoana care a postat indiciul nu a luat legătura cu polițiștii până acum, deși autoritățile locale au promis o recompensă de 50.000 de dolari oricui are informații care ar putea duce la criminal, relatează BBC.

Poliția crede că Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, a ucis doi studenți într-o sală de curs dintr-o clădire a Facultății de Inginerie, înainte de a se deplasa la Institutul Tehnologic din Massachusetts (MIT), unde a împușcat mortal un profesor.

Deși anchetatorii au analizat timp de zile întregi imagini de pe camerele de supraveghere și au lansat mai multe apeluri publice pentru informații, inclusiv promisiunea unei recompense de 50.000 de dolari, abia joi au apărut indicii care sugerau o descoperire majoră.

Poliția spune că pista-cheie a venit de la un utilizator anonim de pe Reddit, care a îndemnat autoritățile să caute mașina suspectului. După o operațiune de căutare desfășurată în mai multe state, anchetatorii au localizat vehiculul și l-au găsit pe suspect mort într-o unitate de depozitare din New Hampshire.

Cine a dat pontul?

Anchetatorii au lăudat o persoană-cheie, cunoscută doar sub numele de „John” într-o declarație oficială a poliției din Providence, drept sursa unor informații vitale în identificarea suspectului.

„El a deschis complet acest caz”, a declarat procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha.

După ce imaginile cu o nouă persoană de interes au fost făcute publice pe rețelele sociale, „John” a postat pe Reddit și a spus că crede că îl recunoaște pe bărbatul care s-a dovedit ulterior a fi Neves Valente.

„Sunt foarte serios. Polițiștii trebuie să caute un Nissan gri cu numere de Florida, posibil o mașină închiriată”, a scria acesta pe Reddit.

În comentarii, ceilalți utilizatori l-au îndemnat să contacteze FBI.

Potrivit declarației oficiale, poliția nu asociase până atunci niciun vehicul cu suspectul, până când bărbatul nu le-a raportat existența Nissanului. Ulterior, anchetatorii au reușit să obțină mai multe imagini video ale mașinii, accesând zeci de camere stradale din Providence.

Primarul orașului, Brett Smiley, a declarat pentru CNN că persoana care a furnizat pontul era un absolvent al Universității Brown. El a spus că apărea într-o fotografie făcută publică de poliție, ceea ce l-a determinat să se prezinte.

„El a oferit inițial pontul pe Reddit. Anonim. Este o succesiune de evenimente oarecum uimitoare, dar s-a dovedit a fi esențială pentru ancheta noastră. Îi suntem recunoscători.”, a spus acesta.

„John” le-a dat anchetatorilor și alte detalii cruciale. Acesta le-a povestit detectivilor că a avut mai multe întâlniri neobișnuite cu suspectul înainte de atacul de la Brown.

S-a întâlnit cu suspectul cu câteva ore înainte de atac

Potrivit raportului poliției, „John” l-a întâlnit pe Neves Valente în baia clădirii de inginerie, cu doar câteva ore înainte de atacul de la Brown. A devenit suspicios după ce a observat că îmbrăcămintea suspectului era „nepotrivită și insuficientă pentru condițiile meteo”.

„John” l-a urmărit apoi pe suspect în afara clădirii, unde, potrivit poliției, l-a văzut cum se întoarce „brusc” de la Nissan atunci când a observat că este urmărit.

Conform declarațiilor sale către poliție, a urmat un adevărat „joc de-a șoarecele și pisica”, în care suspectul fugea în mod repetat după ce îl vedea pe „John”.

La un moment dat, cei doi bărbați au ajuns chiar să vorbească.

„Mașina ta e acolo, de ce ocolești cartierul?”, i-a strigat „John” suspectului.

„Nu te cunosc de nicăieri”, ar fi răspuns acesta, potrivit declarației oficiale. „De ce mă hărțuiești?”

„John” le-a spus polițiștilor că, în cele din urmă, l-a văzut pe Neves Valente apropiindu-se din nou de Nissan și a decis să părăsească zona.

Toate aceste informații au fost oferite poliției în timpul audierilor.

Bărbatul a revenit apoi pe Reddit. „Am spus tot ce aveam de spus pe acest subiect persoanelor potrivite”, a scris „John” pe Reddit târziu, miercuri seara.

Nu este clar dacă „John” va primi recompensa de 50.000 de dolari oferită de autorități pentru informații, deși agentul FBI Ted Docks a fost întrebat despre această posibilitate la o conferință de presă, joi. „Ar fi logic să credem acest lucru, absolut”, a spus el. „Acea persoană ar avea dreptul la recompensă”, a adăugat detectivul.