În Parcul Romanescu din Craiova a fost inaugurată Valea Ciutelor, zonă dedicată căprioarelor și alpaca. Vizitatorii pot hrăni animalele

Spațiul este supravegheat video și iluminat discret, cu stâlpi cu încărcare solară. Sursa colaj foto: Facebook/Lia Olguta Vasilescu

În Parcul "Nicolae Romanescu" din Craiova a fost inaugurată, vineri, Valea Ciutelor, o zonă dedicată căprioarelor și alpaca unde vizitatorii pot interacționa cu animalele, potrivit Agerpres. Potrivit declaraţiilor făcute de primarul oraşului, Lia Olguța Vasilescu, vizitatorii pot hrăni animalele cu biscuiți speciali, realizați din semințe și plante, produse ce intră în prețul biletului – adulţii plătesc 30 de lei, iar pentru copii, costul biletului este de 10 lei. "În acest țarc se află 20 de căprioare, alături de șase capre pitice și opt alpaca, într-un mediu sigur și controlat", a spus edilul Craiovei.

Zona a fost amenajată pe un teren nefolosit din parc, care a fost transformat într-un țarc de mari dimensiuni, cu porțiuni împădurite, movile de pământ, iarbă înaltă și copaci tineri, exact așa cum animalele întâlnesc în sălbăticie. De asemenea, au fost trasate alei din piatră, iar împrejmuirea a fost realizată exclusiv din materiale aprobate prin Avizul Ministerului Culturii pentru Parcul Romanescu.

Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, a spus că spațiul este supravegheat video și iluminat discret, cu stâlpi cu încărcare solară, astfel încât animalele să nu fie deranjate pe timpul nopții.

"Este un proiect care oferă copiilor și familiilor o experiență pe care, de multe ori, o găseau doar departe de oraș. Tot la hipodrom au fost aduși și trei ponei pentru copii", a mai transmis edilul într-o postare pe Facebook.

Intrarea în Valea Ciutelor este gratuită pentru persoanele cu autism și însoțitorul lor

"Începând de astăzi, în acest țarc se află 20 de căprioare, alături de șase capre pitice și opt alpaca, într-un mediu sigur și controlat. Animalele vor fi hrănite, pe lângă hrana specifică, și cu biscuiți speciali, realizați din semințe și plante, produse ce intră în prețul biletului. Accesul cu alte alimente sau băuturi în țarc este strict interzis. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu autism și însoțitorul lor, fiindcă interacțiunea cu animalele blânde este o formă de terapie.

Tariful este de 30 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii. Este un proiect care oferă copiilor și familiilor o experiență pe care, de multe ori, o găseau doar departe de oraș. Tot la hipodrom au fost aduși și trei ponei pentru copii", a spus primarul Lia Olguța Vasilescu.

În unul dintre țarcuri vizitatorii nu au acces, fiind destinat căprioarelor gestante și puilor foarte mici. Țarcurile au fost amenajate de societatea Eco Urbis, a Primăriei municipiului Craiova.