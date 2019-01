Serena Williams, gafă înaintea meciului cu Simona Halep. A reușit să stârnească râsul tuturor spectatorilor - VIDEO

Serena Williams a intrat în arena de tenis în momentul în care prezentatorul anunța prezența Simonei Halep, numărul 1 mondial în clasamentul WTA.

La doar câteva secunde după ce a intrat pe teren, sportiva din SUA și-a dat seama că a intrat în locul Simonei Halep, așa că s-a întors rapid la vestiare, scrie Digisport.

Imediat, Simona Halep și-a făcut apariția pe teren, vizibil amuzată de situația care a stârnit hohote de râs și în tribune.

Halep a postat la scurt timp și un clip pe rețelele de socializare, în care se amuză de moment.

''Please welcome world no.1.."

*Serena enters*

''Oh wait''

???? pic.twitter.com/VmNHwVb90z