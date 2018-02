Foto: captură Antena 3

Simona Halep a declarat, vineri, că a simţit durere la piciorul drept în fiecare zi în această săptămână şi că a fost surprinsă să poată juca şi câştiga trei meciuri la Qatar Open.

„Sunt surprinsă că am putut juca trei meciuri şi să le câştig. Am simţit durere în fiecare zi, aşa că nu a fost uşor să mă descurc. Nu am avut suficient timp să mă recuperez înainte de acest turneu, dar azi a fost prea mult şi am decis să mă opresc”, a declarat Halep, potrivit WTA.

Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, în urma accidentării suferite în meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finală.

Jucătoarea română nu va evolua nici săptămâna viitoare, la turneul de categorie Premier de la Dubai, la care primise un wild card.