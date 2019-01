Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, va juca primul său meci din 2019 contra australiencei Ashleigh Barty, în optimile turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, miercuri, de la ora locală 05:30.

Înaintea confruntarii, agentiile de pariuri au anuntat ca o favorita este Barty, nu liderul mondial. Simona Halep are cota 2.10 pentru victorie, in timp ce Barty are 1.70.

Barty (22 ani, 15 WTA) a trecut, marţi, în primul tur, de letona Jelena Ostapenko (21 ani, 22 WTA) cu 6-3, 6-3, după doar o oră şi 15 minute de joc.

Barty a avut 5 aşi şi a comis 4 duble greşeli, iar Ostapenko a reuşit 2 aşi şi a făcut 9 duble greşeli. Barty are acum 2-1 în meciurile directe cu letona.

Halep s-a impus în ambele confruntări cu Barty, în 2018, 6-4, 6-1 în semifinale la Montreal şi 7-5, 6-4 în optimi la Cincinnati.