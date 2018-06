Simona Halep, reacție inedită după ce a fost întrebată despre ce a învățat în urma eșecurilor din finalele anterioare

Foto: Youtube.com

Simona Halep a refuzat să răspundă când a fost întrebată ce a învăţat din eşecurile anterioare suferite în finalele de Grand Slam.

"Putem să schimbăm subiectul, Să vorbim despre vreme, e atât de frumos afară (râzând). Dacă voi câştiga sâmbătă, vă voi spune", a răspuns ea, potrivit lequipe.fr.

Halep spune că evoluţia ei a crescut de la meci la meci şi a precizat că obţinut psihic victoria cu Garbine Muguruza, în semifinalele French Open.

"Chiar dacă am câştigat primul set cu 6-1, tot meciul a fost la un foarte bun nivel, ea nu a renunţat niciodată, s-a bătut pentru fiecare punct. Ştiam că ea poate începe puternic, aşa că am încercat să pun destulă agresivitate din start. Am reuşit să o ţin în spatele liniei, pentru a-mi deschide terenul. A fost cel mai bun meci al meu aici, am impresia că joc din ce în ce mai bine la fiecare partidă, de la începutul celor două săptămâni. Asta mă face fericită. (n.r. - Ghemul de la 4-4) a fost cel mai important al meciului. Faptul că l-am obţinut m-a făcut să-l câştig pe următorul uşor. În final, totul a fost psihic. Nu am renunţat nicio clipă. Am comis câteva duble greşeli, ceea ce m-a enervat un pic, dar am reuşit să rămân concentrată pentru a închide pe serviciul ei", a afrimat ea, potrivit News.ro.