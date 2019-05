Sorana Cîrstea, ”cel mai tare echipament din istoria tenisului”. Cum a apărut la Nurnberg

Sorana Cîrstea joacă excelent la Nurnberg, dar a atras atenţia şi cu ţinuta sa spectaculoasă. Unul dintre comentatorii turneului a fost impresionat de echipamentul sportivei din România.

Sorana Cîrstea l-a cucerit pe Jose Morgado, unul dintre comentatorii turneului pentru Sport TV Portugalia. Acesta a postat pe contul său de twitter un comentariu sugestiv: "Sorana Cîrstea s-a întors la cel mai tare echipament din istoria tenisului".

Sorana Cirstea back to wearing the best outfit in tennis' history. pic.twitter.com/LOilcCSkZm