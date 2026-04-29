Un portar retras, în vârstă de 70 de ani, se va întoarce pe teren pentru un meci oficial în Spania

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

La o vârstă la care mulți fotbaliști retrași ar prefera să petreacă timp cu nepoții sau prietenii, Angel Mateos Gonzalez, în vârstă de 70 de ani, se întoarce pe teren. Spaniolul, care s-a retras din fotbal acum 27 de ani, urmează să apere pentru echipa asturiană CD Colunga într-un meci din liga a cincea, duminică aceasta. Dacă totul merge conform planului și își va pune mănușile, el va deveni cel mai în vârstă jucător care participă la un meci oficial în Spania, scrie The Guardian.

Mateos, care i-a ajutat pe portarii lui Colunga în timpul campaniei din acest sezon din grupa a doua a Tercera Federacion, a declarat că nu știe dacă va juca tot meciul.

„Mă voi antrena cu echipa săptămâna aceasta, dar încă nu știu dacă voi juca toate cele 90 de minute sau doar prima repriză”, a declarat el pentru ziarul local El Comercio.

Într-o postare pe Facebook, echipa din nordul Spaniei a anunțat că a decis să-l pună în poartă pe Mateos în meciul împotriva rivalilor regionali CD Praviano pentru a-l celebra pe portar și dedicarea sa de-o viață față de muncă și fotbal.

Echipa a negat că mișcarea ar fi „o cascadorie”, adăugând că decizia a avut ca scop „recunoașterea unui om care reprezenta valorile sale”.

„Mateos întruchipează perfect valorile noastre la CD Colunga: pasiune, consecvență, respect pentru fotbal și un mod de a trăi sportul care transcende vârsta. Vârsta este secundară. Ceea ce contează este atitudinea, dăruirea și angajamentul față de sport. Vorbim despre un om care a fost miner, care și-a dedicat viața muncii și fotbalului și care i-a ajutat pe portarii noștri tot sezonul. Mateos nu joacă pentru că are 70 de ani. Joacă pentru că merită”, a transmis clubul.

Fostul miner a declarat pentru El Comercio că, deși a fost mereu activ, fotbalul s-a schimbat puțin de-a lungul anilor.

„Când am început, era aproape un sport diferit. Mingile, terenurile. Îmi amintesc că obișnuiam să țin o găleată lângă stâlpul porții ca să pot scoate apa când terenul se noroia, ceea ce era aproape un lucru obișnuit pe atunci”, a spus Mateos.

Mateos a declarat pentru radioul Cope că juca fotbal de la 10 ani și că avea aceeași greutate, 68 sau 69 kg, ca la 18 ani. De asemenea, a spus că era extrem de competitiv, că ura să piardă orice fel de meci și că a iubit întotdeauna diferite sporturi.

„La mulți dintre băieții cu care am lucrat nu le plăceau sporturile și voiau doar să meargă la bar. Nu am înțeles niciodată asta. Trebuie să fii activ și să faci sport sau să ieși la plimbare”, a spus el.

CD Colunga spune că meciul de duminică reprezintă mult mai mult decât înaintarea în vârstă a unui singur om.

„Dacă cineva se concentrează exclusiv pe vârsta sa, atunci ratează ceea ce este important. Este vorba despre a reveni la esența fotbalului, a recunoaște oamenii care îl fac măreț și a arăta că există și o altă modalitate de a face lucrurile”, spune echipa.