Oana Raluca Ghiocel, producătoarea documentarului ''Enigma Sfinxului din Carpaţi''

Producătoarea filmului, Oana Raluca Ghiocel, a vorbit la Antena 3 despre cum i-a venit ideea de a realiza documentarul despre Sfinx.

''Ideea a pornit de foarte mulţi ani, practic .De la şapte ani am fost prima oară la Sfinx şi am rămas impresionată de ceea cam considerat, încă de atunci că este un monument (...) Am plecat în Statele Unite la 15 ani , dar cumva, Sfinxul m-a bântuit ca să zic aşa şi mai târziu, după ce am studiat acolo film documentar, la Boston, unde am obţinut un master în film documentar (...) Am simţit nevoia că vreau să fac un film despre Sfinxul din Bucegi, la care să am alături un om care are mintea deschisă şi vede mult mai mult decât alţii şi are şi curajul ca om de ştiinţă să meargă acolo unde foarte puţini vor să iniţieze şi să meargă.

Documentarul practic prezintă cercetarea de teren realizată pe un număr de ani de zile, de acest geolog celebru, doctor Robert Scoch. El a venit la invitaţia mea, prima oară în România. El călătorise în peste 100 de ţări până atunci pentru exploare şi investigaţii ştiinţifice. Conculziile pe care le-a tras nu îmi aparţin în niciun fel. Eu nu am încercat deloc să îl influenţez, doar i-am prezentat locurile. Peşteri din Bucegi şi stâncile care au formă umană şi formă de animale care există pe platoul Bucegilor, dar desigur, Sfinxul este central poziţionat şi este cea mai mare stâncă de pe platou . Mărimea capului este la fel ca cea a Sfinxului din Giza şi este interesant ca şi coincidenţă'', a spus Oana Raluca Ghiocel, producătoarea ''Enigma Sfinxului din Carpaţi''.