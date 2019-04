Game of Thrones sezonul 8. Așteptarea a luat sfârșit. Fanii pot urmări duminică ultimul sezon

foto- Facebook

Game of Thrones sezonul 8. Evenimentul de televiziune al anului, lansarea ultimei serii, cea de-a 8-a, a serialului fantasy "Game of Thrones" (Urzeala tronurilor) va avea loc duminică, 14 aprilie, pe HBO, dar fanii seriei primesc cu un gust amar informaţia că, în pofida numeroaselor zvonuri conform cărora lungimea episoadelor acestei serii va fi similară celei a unui film lungmetraj, de fapt, unele episoade nu vor depăşi nici măcar 60 de minute, conform unui material publicat de indiwire.com.



Game of Thrones sezonul 8. O altă sursă, Entertainment Weekly, confirmă că primele două episoade din ultimul sezon GoT nu vor avea 90 de minute şi, mai mult decât atât, abia dacă vor depăşi 50 de minute. Primul episod al noii serii, regizat de David Nutter (cel care a regizat şi celebrul episod "The Rains of Castamere"), are doar 54 de minute, în timp ce al doilea, de asemenea regizat de Nutter, are cu 4 minute mai mult.



Game of Thrones sezonul 8. Speculaţiile cu privire la durata episoadelor din ultimul sezon GoT s-au aprins de mai bine de un an. Chiar David Nutter declara în luna noiembrie că toate cele şase episoade ale ultimului sezon GoT vor depăşi 60 de minute. "Cred că toate episoadele din Sezonul 8 vor fi mai lungi de 60 de minute", declara el. În mod ironic, primele două episoade ale sezonului, regizate chiar de Nutter, nu depăşesc 60 de minute. David Nutter a regizat şi cel de-al patrulea episod al noului sezon.



Game of Thrones sezonul 8. Chiar dacă primele episoade nu sunt de lungimea unor lungmetraje, astfel de episoade ar putea apărea în a doua jumătate a sezonului. Astfel, penultimul episod al seriei, regizat de laureatul premiului Emmy Miguel Sapochnik, cel care a regizat şi un alt episod celebru, "Battle of the Bastards", va prezenta mult-aşteptata luptă de la Winterfell împotriva Armatei celor Morţi. Actriţa Sophie Turner (interpreta Sansei Stark) a declarat anterior că "a auzit" că acest episod va avea 90 de minute. Deşi timpul de ecran nu a fost confirmat, acest episod ar putea fi cel mai lung din întregul serial.



Game of Thrones sezonul 8. "Confruntarea finală dintre Armata celor Morţi şi forţele reunite ale celor vii este un moment fără precedent", chiar şi raportat la standardele extrem de ridicate ale seriei şi cu siguranţă îi va ţine pe privitori cu inima în dinţi până la sfârşit, conform lui Bryan Cogman, unul dintre producătorii executivi ai seriei.