Companii din România acuză că sunt lăsate fără forță de muncă. Patronat: Guvernul a închis abuziv portalul IGI pentru muncitori străini

Companiile din România nu mai pot aduce muncitori străini, pentru că portalul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) prin care se obțin avizele de muncă este blocat de autorități, acuză Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM). 130 de zidari, finisori și sudori, deja testați și selectați în străinătate de o mare companie de construcții din România, nu pot intra în țară, iar procedura legală – care până acum dura patru-cinci luni – e suspendată „în așteptarea unui act legislativ”, susține Bogdan Gheorghiu, vicepreședintele PIFM.

Legislația din România prevede că orice angajator care vrea să aducă muncitori din afara Uniunii Europene trebuie mai întâi să obțină un aviz de muncă, eliberat exclusiv de IGI prin intermediul platformei digitale https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/.

Portalul funcționează de ani buni și a fost reglementat, în 2024, prin Legea nr. 156/2024 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2024. Prin intermediul platformei, angajatorii și agențiile de plasare a forței de muncă încarcă documentele solicitate de lege, iar ulterior se prezintă la un ghișeu IGI cu actele în original, pentru verificare.

„În cursul anului 2025, după intrarea României în Schengen, tot acest proces dura în medie 4-5 luni de la momentul încărcării documentelor pe platformă până la data programării la ghișeu, respectiv eliberarea avizului de muncă. Trebuie menționat faptul că, deși reprezentanții IGI au fost tot timpul deschiși dialogului și colaborării cu mediul de afaceri, în mod total nejustificat, nelegal și abuziv, portalul a fost acum blocat de către autorități la nivel central”, explică Bogdan Gheorghiu.

Iar consecințele sunt imediate în piața forței de muncă.

„Angajatorii români au în continuare nevoie urgentă de forță de muncă. În ultimele luni, companiile au testat și selectat lucrători, însă efortul lor financiar și logistic este acum în zadar. Chiar săptămâna trecută, împreună cu una dintre cele mai mari companii de construcții din România, am testat aproximativ 450 de zidari, finisori și sudori și am selectat 130 dintre ei. Acești oameni nu pot intra în țară deoarece portalul IGI este blocat în așteptarea unui act legislativ”, adaugă el.

Blocarea portalului survine pe fondul unor reglementări legislative îndelung așteptate în domeniul importului de forță de muncă. În decembrie 2025 a fost înaintată o primă versiune a unei Ordonanțe de Urgență menite să aducă o reformă profundă acestui sector. Proiectul a fost retras pentru ajustări în perioada ianuarie – martie 2026, iar în luna aprilie a revenit în dezbatere publică. În loc să faciliteze tranziția către noile norme, autoritățile au ales însă să suspende funcționarea sistemului actual, acuză patronatul.

Reprezentantul PIFM face o paralelă cu alte sectoare critice ale societății, pentru a evidenția gravitatea situației.

„România se confruntă cu o evaziune fiscală ridicată, însă soluția nu a fost blocarea Spațiului Privat Virtual (SPV) sau a tranzacțiilor interbancare în așteptarea unui cadru legislativ. De asemenea, suntem în topul accidentelor rutiere, dar soluția nu a fost blocarea traficului până la modificarea Codului Rutier. În mod similar, blocarea procesului migraționist nu va rezolva problema migrației ilegale, ci va genera o perioadă prohibită din punct de vedere legal, iar prohibiția generează creșerea rețelelor de criminalitate”, mai spune Gheorghiu.

Astfel, patronatul cere autorităților deblocarea urgentă a portalului IGI și stabilirea unei perioade de tranziție de câteva luni.

„Soluția propusă de PIFM și implicit de angajatori este deblocarea urgentă a portalului IGI și stabilirea unei perioade de tranziție care să dureze până la finalul anului 2026. Este imperios necesar ca toți participanții la acest proces – autorități, angajatori și agenții de plasare – să aibă posibilitatea să se alinieze procedural noilor rigori și să testeze noua platformă digitală. De altfel, printre modificările propuse de noi în cadrul consultărilor cu autoritățile s-a numărat chiar această perioadă de tranziție, esențială pentru a nu genera în economie un dezastru suplimentar crizelor cu care deja se confruntă România, precum inflația și deficitul bugetar”, a adăugat Bogdan Gheorghiu.