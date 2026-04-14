O familie a dat 46.000 de euro pe bilete la clasa business către Peru, dar a uitat de vize. Nu a fost lăsată să urce în avion

O instanță din India a transmis poliției să deschidă un dosar penal împotriva companiei KLM Royal Dutch Airlines FOTO: Hepta

O instanță din India a transmis poliției să deschidă un dosar penal împotriva companiei KLM Royal Dutch Airlines, după o bătălie juridică de doi ani dusă de o familie care a cheltuit 46.000 de euro pe bilete de avion la clasa business către Peru, dar căreia i s-a refuzat îmbarcarea de către transportatorul olandez.

Cazul datează din iunie 2024, când familia lui J S Sathishkumar, președintele unei instituții medicale din statul Tamil Nadu din sudul Indiei, a achiziționat opt bilete dus-întors la clasa business către Peru, în valoare de aproximativ 4,9 milioane de rupii (46.000 de euro), relatează The Independent.

Aceștia urmau să plece din orașul Bengaluru pe 19 iunie și să se întoarcă pe 3 iulie.

Însă planurile lor pentru vacanța de 14 zile au fost date peste cap chiar în aeroport, pentru că familiei i s-a refuzat îmbarcarea. Oficialii companiei aeriene au declarat că nu aveau viza corespunzătoare pentru a intra în Peru și după câteva ore de așteptare li s-a spus că nu li se va permite să urce la bordul avionului.

J S Sathishkumar a contestat evaluarea companiei aeriene, susținând că aceasta s-a bazat pe o interpretare greșită a regulilor de intrare. El a afirmat că cetățenii indieni care dețin vize valide sau permise de ședere din țări precum SUA, Marea Britanie, Australia sau statele din spațiul Schengen pot intra în Peru fără o viză separată.

Un purtător de cuvânt al KLM a declarat pentru The New Indian Express că firma aeriană era „obligată să respecte toate reglementările de călătorie aplicabile”. Compania ar fi îndemnat clienții să se asigure că dețin documentele necesare și a spus că „regretă că unii pasageri au avut neplăceri”.

În timp ce erau blocați în aeroport, membrii familiei au protestat împotriva deciziei de a nu li se permite îmbarcarea și au amenințat cu acțiuni legale. J S Sathishkumar a susținut că, ulterior confruntării, au fost „marcați” de compania aeriană.

El a spus că familia s-a confruntat ulterior cu controale sporite în aeroporturi internaționale. A susținut că fiul său a fost interogat în Singapore în legătură cu o presupusă „deportare din Peru”, o țară pe care nu o vizitase niciodată.

De asemenea, a spus că el însuși a întâmpinat probleme similare în timpul unei călătorii în Australia.

Ulterior, el a intentat un proces împotriva companiei aeriene într-o instanță din statul sudic Karnataka pentru a solicita rambursarea costului biletelor.

Instanța din Karnataka a dispus acum poliției să înregistreze un dosar penal împotriva KLM Royal Dutch Airlines, după o bătălie juridică de doi ani.

În ordinul său, magistratul a cerut poliției să înregistreze o plângere oficială împotriva directorului general, directorului operațional și altor directori seniori implicați în decizie și să procedeze conform legii.

Sathishkumar a declarat că intervenția instanței are scopul de a asigura responsabilizarea. „Trebuie luate măsuri. Altfel, acest lucru i se poate întâmpla oricui”, a declarat el pentru The New Indian Express.