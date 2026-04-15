În Parcul Tineretului va fi amenajată prima grădină de ploaie din București. Ce este și cum va funcționa

1 minut de citit Publicat la 16:30 15 Apr 2026 Modificat la 16:30 15 Apr 2026

Se lucrează la amenajarea primei grădini de ploaie din București, iar aceasta va fi în Parcul Tineretului, a anunțat Asociaţia Parcul Natural Bucureşti.

Este vorba despre un spaţiu din parc într-o zonă în care pământul era angrenat la fiecare ploaie mare pe trotuar şi, mai departe, la canalizare.

Conceptul grădinilor de ploaie („rain garden”) urmăreşte păstrarea apei pluviale în sol prin intermediul drenurilor, reamenajarea pantei terenului şi folosirea unor specii de plante rezistente atât la secetă, cât şi la umezeală, informează asociaţia pe pagina sa de Facebook.

Totodată, zona poate deveni un refugiu pentru fluturi şi broscuţe.

„Apa este ce mai importantă resursă în vremurile pe care le care trăim, iar spaţiile verzi au un rol important în retenţia ei şi în reglarea temperaturii din oraş prin evapotranspiraţie. Sub presiunea evidentă a schimbărilor climatice, perioadele de secetă prelungită vor alterna cu ploi abundente, iar oraşele şi spaţiile verzi trebuie regândite pentru a face faţă acestor provocări”, transmite sursa citată.

Proiectul este implementat în parteneriat cu: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, peisagiştii Diana Culescu şi Mihai Culescu, City Garden şi Cris Garden.

Asociaţia face apel la biciclişti să înţeleagă importanţa amenajării şi să nu mai folosească scurtătura creată prin acea peluză.

Intervenţia este finanţată prin programul strategic Platforma de mediu pentru Bucureşti, iniţiat de Fundaţia Comunitară Bucureşti.