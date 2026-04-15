VIDEO Noul șef al ITM București vine la serviciu cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro. Salariul lui este de 16.000 de euro pe an

Noul șef ITM (Inspectoratul Teritoarial de Muncă) București, Costel Grojdea, a reușit să atragă atenția la numai câteva zile după ce a fost instalat în funcție, în Capitală. El vine zilnic la serviciu într-un Lamborghini Urus de aproximativ 300.000 de euro, potrivit unei anchete realizate de Mediaflux, bolid aflat în contrast puternic cu mașinile modeste folosite de inspectorii instituției.

Autoturismul nu apare în declarația lui de avere și este, potrivit sursei citate, achiziționat în leasing pe numele unei firme din Iași, fără legături directe oficiale cu familia sa.

Investigațiile indică faptul că firma respectivă ar fi fost verificată în trecut chiar de Grojdea - care a fost șeful ITM Iași -, fără a fi descoperite nereguli.

În același timp, salariul său declarat nu ar justifica o astfel de achiziție, fiind estimat că ar avea nevoie de aproape două decenii de venituri pentru a acoperi costul mașinii. În ultima declarație de avere, Costel Grojdea a raportat un salariu anual de 82.120 lei (aproximativ 16.000 de euro) la ITM Iași, în timp ce un Lamborghini Urus, fără toate dotările, costă cam 300.000 de euro, adică 1.5 milioane de lei.

Pe lângă funcția publică, familia Grojdea are venituri suplimentare din chirii, activități juridice și dividende, precum și proprietăți imobiliare în zona Iași. Totuși, lipsa unui autoturism declarat oficial și utilizarea unui vehicul de lux ridică semne de întrebare privind transparența și compatibilitatea cu statutul său de funcționar public.