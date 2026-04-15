„Singurul hotel de 7 stele din lume” se închide pentru restaurare. Cât durează lucrarea și cum va arăta clădirea Burj Al Arab din Dubai

Hotelul Jumeirah Burj Al Arab din Dubai.

Celebrul hotel Jumeirah Burj Al Arab, considerat de mulți „singurul hotel de șapte stele din lume”, va fi închis, pentru a trece printr-un amplu proiect de restaurare, a anunțat operatorul său, Jumeirah Group, pe 15 aprilie. Clădirea a devenit un simbol arhitectural și cultural, silueta sa inspirată de vela unei ambarcațiuni definind identitatea orizontului din Dubai.

Proiectul va reîmprospăta designul interior, păstrând în același timp caracterul original al clădirii. Reprezentanții Jumeirah descriu abordarea ca fiind similară restaurării unei opere de artă – atentă și respectuoasă față de ceea ce există deja.

› Vezi galeria foto ‹

Lucrările vor fi coordonate de arhitectul de interior parizian Tristan Auer, ales în urma unui proces riguros de selecție strategică. Acesta este cunoscut pentru proiecte de restaurare de prestigiu, inclusiv Hôtel de Crillon.

Auer s-a format sub îndrumarea designerilor Philippe Starck și Christian Liaigre, înainte de a-și fonda propriul studio în 2002.

„Este un privilegiu profund să mi se încredințeze prima restaurare a unei proprietăți de acest calibru în Dubai”, a declarat Auer, potrivit unui comunicat de presă. „A duce mai departe moștenirea unui asemenea reper extraordinar este atât o onoare, cât și o responsabilitate.”

Capodoperă istorică

Burj Al Arab a fost inaugurat în urmă cu 27 de ani și este considerat pe scară largă drept hotelul care a pus Dubaiul pe harta globală a turismului de lux.

Silueta sa în formă de velă a devenit una dintre cele mai fotografiate clădiri din lume.

Hotelul, care are 198 de spații de cazare, impresionează prin interioare decorate cu marmură, foiță de aur și cristale Swarovski. De asemenea, găzduiește un candelabru spiral personalizat, alcătuit din 210 tuburi de cristal și cântărind aproximativ 450 de kilograme.

De la găzduirea unor oaspeți VIP până la un meci de tenis devenit celebru, desfășurat pe heliportul său, Burj Al Arab s-a impus ca unul dintre cele mai emblematice hoteluri din lume.

Construit pe propria insulă, edificiul se ridică la 321 de metri înălțime și oferă oaspeților priveliști spectaculoase asupra Golfului Arabic.

CEO-ul Jumeirah, Thomas B. Meier, a declarat că hotelul rămâne într-o categorie proprie.

„În ultimii 27 de ani, această proprietate excepțională a oferit servicii oaspeților cu aceeași pasiune și standarde de clasă mondială care o diferențiază de orice alt hotel din lume”, a spus el. „Acest program de restaurare marchează un nou capitol în povestea Jumeirah Burj Al Arab, unul care va păstra cu grijă patrimoniul singurei proprietăți din colecția noastră Jumeirah de ediție limitată, alcătuită din repere iconice definite prin design distinct și prestigiu.”

Lucrările vor dura 18 luni.