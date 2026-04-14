Aproape ca Lacul Como: Germania transformă foste mine de cărbune în cel mai mare sistem de lacuri din Europa

Crearea unui singur lac sigur pe termen lung costă între 200 și 600 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Un proiect de zeci de ani de transformare a fostelor mine de cărbune din Germania într-un sistem imens de lacuri, destinat exploatării turistice, va fi finalizat în aprilie anul acesta. După 30 de ani de inginerie planificată cu atenție, ceea ce era odată o rană în peisajul din Lusatia s-a transformat într-un sistem de lacuri artificiale de 144 de kilometri pătrați, aproape la fel de mare ca Lacul Como din Italia, relatează Euronews.

Lusatian Lakeland, o zonă de lacuri artificiale create din foste mine, este extinsă cu Lacul Sedlitz, care va fi deschis pentru înot și navigație pentru prima dată la sfârșitul acestei luni.

Potrivit Agenției Federale de Mediu, Germania are peste 12.000 de lacuri naturale.

În plus, există sute de lacuri artificiale: doar 575 de lacuri rezultate din exploatări miniere de lignit în carieră deschisă au fost înregistrate în Germania în 2003 – iar numărul lor va continua să crească în deceniile următoare, pe măsură ce mai multe mine sunt inundate în fostele zone carbonifere. Cele mai multe se află în Brandenburg, Saxonia-Anhalt, Saxonia și Renania de Nord-Westfalia.

Totuși, niciunul dintre aceste proiecte nu se apropie de ceea ce se construiește în Lusatia, între Berlin și Dresda.

Transformarea din mină în lac

În Republica Democrată Germană (RDG), minerii au extras peste două miliarde de tone de lignit (cărbune brun) de la adâncimi de peste 60 de metri.

Exploatările au lăsat în urmă cratere uriașe în peisajul natural, care au început să fie transformate în 1967, odată cu inundarea lacului Senftenberg. Parte a Lusatian Lakeland, astăzi cel mai mare complex de lacuri artificiale din Europa, Senftenberg atrage vizitatori prin porturi, canale și campinguri.

Există chiar și o localitate în regiune numită Neu-Seeland, în jurul căreia s-a dezvoltat acest peisaj acvatic creat din foste mine.

Fără activitatea minieră, Lusatia ar fi rămas o regiune aproape lipsită de lacuri, deoarece relieful morenic vechi, cu pietriș și nisip, nu formează în mod natural lacuri. De altfel, numele „Lusatia” provine din termenul slav vestic „luzica”, care înseamnă „ținut mlăștinos”.

Ca destinație turistică, Lusatian Lakeland include 23 de lacuri artificiale rezultate din activități miniere, cu o suprafață totală de 14.000 de hectare. Zece dintre acestea urmează să fie conectate prin canale pentru navigație de agrement. Planul este crearea unei suprafețe continuu navigabile de 7.000 de hectare. Patru dintre cele 13 canale planificate au fost deja finalizate, iar alte șase sunt în construcție.

Compania de administrare minieră Lausitz și Germania Centrală (LMBV) este responsabilă de reabilitarea și inundarea fostelor cariere. Acestei companii federale i-au fost atribuite 19 zone miniere în Lusatia la începutul anilor 1990 și de atunci coordonează reconversia acestora.

În total, LMBV dezvoltă aproximativ 50 de lacuri mari post-miniere, dintre care 24 doar în Lusatia, a declarat dr. Uwe Steinhuber pentru Euronews Earth. „Este un proces care va dura două generații”, spune el.

Cât costă transformarea

Potrivit lui Steinhuber, reorganizarea minieră din Lusatia a costat până acum aproximativ 7 miliarde de euro. Costul total pentru LMBV, incluzând și zonele miniere din Germania Centrală, este de aproximativ 13,8 miliarde de euro.

Crearea unui singur lac sigur pe termen lung costă între 200 și 600 de milioane de euro. Proiectul este finanțat în proporție de 75% de guvernul federal și 25% de landurile respective. Fondurile UE nu sunt implicate în reconversia minieră. Potrivit lui Steinhuber, vor mai fi necesare încă aproximativ 4,8 miliarde de euro în următorii 25 de ani.

Aproape la fel de mare ca Lacul Como

Un centru de inundare al LMBV din Senftenberg coordonează procesul de peste 25 de ani: apa este preluată din râurile Neisse, Spree și Schwarze Elster și direcționată spre lacuri. Fără inundare activă, ar dura 80–100 de ani ca o carieră să se umple doar prin ape subterane și precipitații. Inundarea are loc doar când condițiile permit, astfel încât navigația, centralele și industria pescuitului să nu fie afectate.

Fiecare lac în formare are propriile provocări: malurile trebuie stabilizate geotehnic, trebuie luate în calcul apele subterane bogate în minerale și, în unele cazuri, trebuie construite canale complexe de alimentare și evacuare. Introducerea rapidă a apei neutre din râuri previne pătrunderea apei acide din zonele de deversare.

Suprafața totală de apă este în prezent de aproximativ 130 de kilometri pătrați. În final, va ajunge la 144 de kilometri pătrați, aproape cât Lacul Como (146 de kilometri pătrați), unul dintre cele mai cunoscute lacuri din Europa.

Diferența: lacul din estul Germaniei nu este natural, ci rezultatul a decenii de inginerie planificată. Potrivit lui Steinhuber, 90% din volumul craterelor a fost deja umplut.

Lacurile nu au doar rol turistic: ele funcționează și ca rezervoare de apă pentru râurile Spree și Schwarze Elster, mai ales în perioadele de secetă.

Ultima piesă: Lacul Sedlitz

Lacul Sedlitz, fostă mină Ilse-Ost, exploatată între 1938 și 1980, este ultimul mare proiect care trebuie finalizat.

Potrivit postului TV RBB, aproximativ 200 de hectare de lemn mort se află încă sub apă și trebuie îndepărtate. Istoria reconstrucției lacului începe în anii 1990, când au fost stabilizate malurile și construite diguri. Lacul a atins nivelul final al apei în 2025.

Cu o suprafață de 1.400 de hectare, va fi deschis pentru înot și navigație la sfârșitul lunii aprilie, devenind cel mai mare lac de agrement din Lusatian Lakeland, cu aproape 100 de hectare mai mare decât Lacul Senftenberg.

„În prezent, patru din cinci lacuri au fost deja finalizate și pot fi folosite. Ne așteptăm să deschidem Lacul Sedlitz la 24 aprilie”, a spus Kathrin Winkler, director al Asociației Turistice Lusatian Lakeland.

Cinci lacuri se unesc vara

Pe 29 iunie 2026, cel mai mare complex de lacuri artificiale din Europa va atinge un nou prag: lacurile Senftenberg, Geierswald, Partwitz, Sedlitz și Großräschen vor fi conectate prin canale navigabile într-o suprafață continuă de aproximativ 5.000 de hectare.

Pentru comparație: cel mai mare lac interior din Germania, Müritz, are aproximativ 11.300 de hectare. Pentru a traversa toate lacurile ar fi nevoie de aproximativ 50 de kilometri.

Noul canal Ilse către lacul Großräschen este deosebit de impresionant: trece pe sub mai multe linii ferate și un drum principal. „Se conturează cel mai mare peisaj acvatic artificial din Europa”, spune Winkler. „Deschiderea marchează un pas important pentru turismul nautic din Lusatia.”

În următorii cinci ani, accentul va fi pus pe transportul de pasageri, noi porturi și capacități de cazare. Obiectivul este transformarea regiunii într-o destinație turistică unitară.

Turism în creștere, mai ales din Cehia

Transformarea fostelor mine are și efecte economice: în 2025 au fost înregistrate aproximativ 800.000 de înnoptări în unități de cazare cu peste 10 paturi.

Piața din Cehia este în creștere puternică, în mod special: în 2025 s-au înregistrat 23.063 de înnoptări ale turiștilor cehi, o creștere de 12,7% față de anul precedent.

Pe viitor, se urmărește atragerea turiștilor polonezi, iar obiectivul pe termen lung este atingerea a 1,5 milioane de înnoptări anual.

Localnicii beneficiază și ei de dezvoltare, prin noi locuri de muncă în turism, hoteluri și servicii.

Un model pentru Europa?

Regiunea Lusatia ar putea deveni un model pentru alte zone miniere din Europa: combinarea reconversiei miniere, designului peisagistic durabil și dezvoltării turismului creează un exemplu pentru regiunile aflate în tranziție.

Ultimele mine active din regiune vor fi închise începând din 2030, ultima fiind estimată să mai funcționeze până în 2038. Și aceste cariere vor fi ulterior inundate și transformate în lacuri care pot fi exploatate turistic.

Astfel, ceea ce cândva era o rană în peisaj devine treptat unul dintre cele mai neobișnuite paradisuri naturale din Europa, scrie Euronews.