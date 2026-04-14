Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO

Noul președinte al Parlamentului Sloveniei, Zoran Stevanović. Foto: Profimedia Images

Noul președinte al Parlamentului Sloveniei, Zoran Stevanović, a declarat că intenționează să organizeze un referendum privind ieșirea din NATO, semnalând totodată deschiderea către o vizită la Moscova și o politică externă mai independentă, scrie Kyiv Post, care citează presa slovenă.

Potrivit BalkanWeb și postului public de radio și televiziune sloven RTVSLO, Stevanović a confirmat planul în declarații recente.

„Trebuie să spun că am promis poporului un referendum pe tema ieșirii din NATO și că vom organiza acest referendum”, a spus el.

Stevanović, liderul Partidului Adevărului, a declarat că Slovenia ar trebui să urmeze o politică externă mai independentă și suverană.

„Ljubljana trebuie să devină din nou centrul decizional al Sloveniei, nu Bruxelles-ul”, a spus el, referindu-se la instituțiile Uniunii Europene.

În același timp, el a recunoscut că ieșirea din UE probabil nu va câștiga sprijin public, menționând că Slovenia beneficiază semnificativ de pe urma aderării.

Stevanović a mai spus că partidul său intenționează să își respecte promisiunile din campanie, inclusiv să pledeze pentru retragerea Sloveniei din Organizația Mondială a Sănătății.

El a adăugat că țara ar trebui să evite implicarea în conflicte militare și diplomatice externe, argumentând că astfel de angajamente nu servesc intereselor Sloveniei.

Semnale despre o posibilă vizită la Moscova

Vorbind despre primele sale călătorii în străinătate în calitate de președinte, Stevanović a declarat că vizitele la Skopje și Copenhaga sunt deja planificate, dar a adăugat că intenționează, de asemenea, să viziteze Moscova în viitorul apropiat.

„Aș dori să construiesc punți și să cooperez bine cu toate țările, indiferent de zidul care a fost construit între Vest și Est”, a spus el.

Declarația vine pe fondul unor critici reînnoite la adresa NATO din partea președintelui Donald Trump, care a sugerat că Statele Unite s-ar putea retrage din alianță.

Trump a descris recent NATO drept un „tigru de hârtie” și a declarat că apartenența SUA este „dincolo de orice reconsiderare” în urma dezacordurilor cu aliații privind războiul cu Iranul și eforturile de a securiza rutele de transport maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, de asemenea, că Washingtonul ar putea „reexamina” relația sa cu NATO, invocând dispute privind partajarea sarcinilor și accesul la baze militare.

Partidul lui Stevanović a obținut doar 5,49% în alegeri. Numirea sa are legătură cu formarea guvernului

Noul președinte al Adunării Naționale a devenit cunoscut la nivel național în timpul pandemiei de Covid, când a condus o mișcare care a început ca un grup antivaccinare, dar a evoluat într-un protest împotriva restricțiilor impuse de guvernul de atunci, condus de liderul SDS, Janez Janša. Stevanović a fondat Truth la sfârșitul anului 2020.

Înainte de ultimele alegeri, Truth declarase că nu va coopera cu SDS, dar această părere pare să se schimbe acum. Cu toate acestea, după ce a preluat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților, Stevanović a reiterat că partidul său nu se vede nici în guvernul Robert Golob, nici în cel condus de Janša.

Câștigătorul alegerilor, Mișcarea pentru Libertate a lui Golob, a declarat că alegerea lui Stevanović a fost un exemplu de „corupție politică”, care arată cum să atragi pe cineva de partea ta pentru a-ți atinge obiectivele. Fostul partid de guvernământ a sugerat practic că SDS i-a promis postul pentru a obține suficiente voturi pentru a forma un alt guvern.

Președinții Adunării Naționale provin de obicei din cel mai mare sau al doilea partid ca mărime dintr-o coaliție guvernamentală, dar de data aceasta a doua cea mai importantă funcție din țară va fi deținută de liderul unui partid nou-venit, care a obținut 5,49% în alegeri și s-a clasat pe ultimul loc dintre cele șapte partide care au ajuns în parlament.

Truth a concurat și la alegerile din 2022, dar a scăzut mult sub pragul de 4% pentru a intra în parlament, câștigând atunci 2,86% din voturi.

În timpul ultimei campanii electorale, au promovat un referendum privind aderarea la NATO. Partidul este considerat destul de pro-rus, dar Stevanović a negat speculațiile conform cărora Adevărul ar avea legături cu Rusia.