Ian McKellen și Elijah Wood își reiau rolurile din trilogia „Stăpânul Inelelor” într-un nou film. Cine îl va interpreta pe Aragorn

Universul creat de J.R.R. Tolkien în urmă cu 80 de ani se întoarce pe marile ecrane în 2027, iar Warner Bros. a anunțat cine sunt actorii care vor interpreta rolurile principale din „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Fanii vor fi bucuroși să afle că Ian McKellen va reveni în rolul lui Gandalf, Elijah Wood se întoarce ca Frodo Baggins, Lee Pace reia rolul lui Thranduil, iar Gollum nu poate fi altul decât Andy Serkis. Viggo Mortensen nu revine în rolul lui Aragorn, acest personaj îndrăgit urmând să fie interpretat de actorul irlandez Jamie Dornan.

Warner Bros. a dat detalii, la CinemaCon, despre mult așteptatul film „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, potrivit Variety. Regizat de Andy Serkis, filmul este produs de Peter Jackson. Scenariștii trilogiei originale, Fran Walsh și Philippa Boyens, li se alătură lui Phoebe Gittins și Arty Papageorgiou pentru adaptarea materialului sursă scris de J.R.R. Tolkien.

Filmul va avea premiera în cinematografe la data de 17 decembrie 2027. Povestea din peliculă are loc între evenimentele din „Hobbitul” și cele din „Frăția Inelului” și descrie călătoria lui Aragorn pentru a-l captura pe Gollum.

Gollum, hobbitul sedus de puterea inelului și consumat de acesta până când există doar pentru inel, va fi în continuare interpretat de actorul Andy Serkis, cel care i-a dat viață în toate filmele din universul „Stăpânul Inelelor”.

Aragorn însă, personaj principal în acest nou film, nu va fi interpretat de Viggo Mortensen, lucru cunoscut de mai mult timp. Nu se știa însă cine va juca personajul atât de îndrăgit și de fanii cărților și de cei ai filmelor.

Este vorba despre actorul irlandez Jamie Dornan, care a devenit faimos după ce l-a interpretat pe Christian Grey în filmul „50 Shades of Grey”, relatează CNN.

Printre noile apariții în seria „Stăpânul Inelelor” se numără Kate Winslet, care o va interpreta pe Marigol, și Leo Woodall, în rolul lui Halvard.

Tolkien a scris inițial trilogia „Stăpânul Inelelor” în anii 1950, după succesul romanului „The Hobbit” din 1937. Peter Jackson a adaptat „Stăpânul Inelelor” în trei filme lansate în 2001, 2002 și 2003, iar ulterior a transformat „The Hobbit” într-o trilogie cinematografică proprie, apărută în 2012, 2013 și 2014.

Filmele originale „Stăpânul Inelelor” au fost repere majore la box office, dar și extrem de apreciate de critici, generând în total aproape 3 miliarde de dolari la nivel global și câștigând 17 premii Oscar.

Interpretarea lui Serkis în rolul lui Gollum, în al doilea și al treilea film, a reprezentat un moment de referință în tehnologia motion capture, introducând efecte digitale inovatoare realizate de Weta Workshop. Serkis a reluat rolul lui Gollum și în primul film „The Hobbit”, în 2012.