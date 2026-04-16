Coreea de Nord și-a crescut foarte mult capacitatea de a produce arme nucleare, avertizează AIEA

2 minute de citit Publicat la 12:18 16 Apr 2026 Modificat la 12:18 16 Apr 2026

Imagine din satelit în care este vizibil un reactor nuclear amplasat la Yongbyon, în Coreea de Nord. Foto: Getty Images

Coreea de Nord și-a crescut serios capacitatea de a produce arme atomice, a declarat șeful organismului de supraveghere nucleară al ONU, Rafael Grossi, citat de Euronews.

Grossi a făcut declarația în timpul unei vizite la Seul, miercuri.

"În evaluările noastre periodice, am putut confirma că există o creștere rapidă a operațiunilor la reactorul de la Yongbyon, precum și în activarea altor instalații.

Toate acestea indică un avans foarte serios al capacităților nord-coreene în domeniul producției de arme nucleare, estimată la câteva zeci de focoase nucleare", a precizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006, se află sub o serie de sancțiuni ONU pentru programele sale de arme atomice.

Regimul lui Kim Jong Un a declarat că nu va renunța niciodată la armele nucleare și a interzis accesul inspectorilor AIEA în țară în 2009.

Regimul lui Kim a ridicat o nouă construcție la instalația nucleară de la Yongbyon

Potrivit lui Grossi, agenția sa a sesizat construirea unei noi instalații similare cu instalația de îmbogățire din Yongbyon.

Subliniind că estimările sunt dificile în absența unui acces direct la locația respectivă, șeful AIEA a apreciat, pe baza caracteristicilor externe ale noii facilități, că aceasta va aduce o creștere semnificativă a capacității de îmbogățire a materialului fisionabil.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a semnalat săptămâna aceasta că regimul de la Phenian pare să fi finalizat o construcție nouă la Yongbyon, care ar putea fi o nouă instalație de îmbogățire a uraniului.

Analizând imagini din satelit colectate luna aceasta, grupul de experți cu sediul în SUA a menționat că noua clădire dispune de generatoare, rezervoare de stocare a combustibilului și unități de răcire.

Ce se știe despre legătura cu Rusia a programului nuclear nord-coreean

Întrebat dacă Rusia ajută la dezvoltarea înarmării nucleare a Coreei de Nord, Grossi a spus că AIEA nu a constatat nimic specific în acest sens.

"Dacă există ceva, este prea devreme pentru a trage concluzii", a arătat el.

Coreea de Nord a trimis trupe terestre și muniție de artilerie pentru a sprijini invazia rusă în Ucraina, iar observatorii spun că Phenianul primește în schimb asistență tehnologică militară de la Moscova.

În urma discuțiilor cu șeful AIEA, ministrul sud-coreean de externe Cho Hyun a spus că guvernul de la Seul lucrează pentru a pune capăt ostilității și confruntării cu Nordul și pentru a face posibilă coexistența pașnică în peninsulă.

Într-un eveniment separat, comandanți navali de rang înalt din Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia s-au întâlnit miercuri la Seul pentru a purta discuții pe tema securității maritime, menite să descurajeze amenințările nucleare și balistice tot mai mari din partea Coreei de Nord, notează Euronews.