O femeie din Italia se dădea drept chef bucătar la domiciliu, dar apoi îşi jefuia victimele. A fost dată de gol de o oală cu spaghete

Bărbatul a invitat-o ​​pe femeie acasă și a rugat-o să-i gătească o farfurie de spaghete. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie în vârstă de 49 de ani din Torino, Italia, şi-a creat un cont pe Tinder folosind un pseudonim şi unde se dădea drept chef de lux care oferă mese rafinate la domiciliu, apoi îşi droga victimele şi le jefuia. A fost arestată împreună cu un bărbat în vârstă de 63 de ani care s-a dovedit a fi complicele ei.

Pe platforma de dating Tinder, femeia se numea Francesca şi se prezenta drept „o bucătăreasă profesionistă capabilă să pregătească cine de lux”, dar numele ei real este Ester Giglio. Această prezentare l-a păcălit pe un bărbat în vârstă de 68 de ani din Venaria Reale, care a căzut în plasa escrocheriei, relatează Corriere della Sera. Bărbatul a invitat-o ​​pe femeie acasă și a rugat-o să-i gătească o farfurie de spaghete. Gătitul, un motiv de mare mândrie pe site-ul de dating, a fost însă vicleșugul folosit pentru a droga victimele înainte de a le jefui. Fiul bărbatului în vârstă de 68 de ani a sunat la poliţie pentru că nu reuşea să dea de tatăl său care nu răspundea la telefon. Neputând să-și contacteze tatăl, a contactat carabinierii, care l-au găsit drogat în dormitor.

Poliţiştii au descoperit că bărbatul fusese victima unui jaf, pentru că din locuinţa sa lipseau un ceas, 10.000 de euro în numerar, documente și carduri de credit.

Ancheta a fost inițial declanșată de oala cu spaghete care încă se afla încă pe masa din bucătărie. Pastele au fost analizate și au relevat urme de benzodiazepin, un ingredient activ găsit și în venele bărbatului în vârstă de 68 de ani. Aceaste informaţii coroborate cu faptul că femeia se prezenta drept un bucătar de top, le-a permis anchetatorilor să înțeleagă modul de operare al suspectei.

Analizarea camerelor de supraveghere și urmărirea plăților efectuate cu cardurile de credit ale victimei au confirmat prezența unui complice, partenerul femeii, un bărbat în vârstă de 63 de ani.

Pentru femeia de 49 de ani, lista acuzaţiilor a crescut când anchetatorii au descoperit că avea certificat de persoană cu dizabilități deşi era sănătoasă. Femeia susţinea că este imobilizată într-un scaun cu rotile din cauza unei boli grave, de aceea a obţinut şi un certificat de handicap permanent prin care primea ajutoare de la stat. Imaginile de pe camerele de supraveghere, care au surprins-o fugind cu bunurile furate, au demascat-o.

În urma unei percheziții la domiciliul suspectei, s-au găsit peste 8.000 de euro în numerar, medicamente psihotrope, bunurile furate ale victimei și telefoane false. Ceea ce i-a incriminat şi mai mult pe cei doi suspecţi a fost o listă lungă de ținte găsită la domiciliul lor, dovezi care au confirmat premeditarea.

Carabinierii i-au arestat preventiv pe femeia în vârstă de 49 de ani și pe bărbatul în vârstă de 63 de ani.