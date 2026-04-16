Primăria Capitalei transmite live toate ședințele CGMB și reuniunile comisiilor de specialitate. Unde pot fi urmărite de bucureșteni

Primăria Municipiului București a anunțat joi că extinde transparența decizională și transmite în direct nu doar ședințele Consiliului General al Municipiului București (CGMB), ci și reuniunile comisiilor de specialitate din care fac parte consilierii generali.
Potrivit instituției, în cadrul acestor comisii sunt analizate și dezbătute proiectele aflate pe ordinea de zi, înainte ca acestea să fie supuse votului în plen. În urma discuțiilor, proiectele primesc aviz pozitiv sau negativ, etapă esențială în procesul decizional.
În total, la nivelul CGMB funcționează 11 comisii de specialitate:
- Comisia juridică și de disciplină
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia pentru utilități publice și salubritate
- Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de transport și mobilitate urbană
- Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului
- Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia de sănătate și protecție socială
- Comisia de învățământ, tineret și sport
Pentru a facilita accesul cetățenilor la aceste dezbateri, Primăria a creat o pagină dedicată de Facebook, intitulată „PMBOnline”, unde pot fi urmărite în timp real discuțiile și activitatea administrației locale.
Reprezentanții instituției îi încurajează pe bucureșteni să rămână conectați la procesul decizional și la activitatea administrației publice locale.