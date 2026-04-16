Primăria Capitalei transmite live toate ședințele CGMB și reuniunile comisiilor de specialitate. Unde pot fi urmărite de bucureșteni

<1 minut de citit Publicat la 12:03 16 Apr 2026 Modificat la 12:03 16 Apr 2026

Ședință a Consiliului General al Municipiului București. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului București a anunțat joi că extinde transparența decizională și transmite în direct nu doar ședințele Consiliului General al Municipiului București (CGMB), ci și reuniunile comisiilor de specialitate din care fac parte consilierii generali.

Potrivit instituției, în cadrul acestor comisii sunt analizate și dezbătute proiectele aflate pe ordinea de zi, înainte ca acestea să fie supuse votului în plen. În urma discuțiilor, proiectele primesc aviz pozitiv sau negativ, etapă esențială în procesul decizional.

În total, la nivelul CGMB funcționează 11 comisii de specialitate:

Comisia juridică și de disciplină

Comisia economică, buget, finanțe și credite externe

Comisia pentru utilități publice și salubritate

Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor

Comisia de patrimoniu

Comisia de transport și mobilitate urbană

Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului

Comisia de ecologie, protecția mediului și igienizare

Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă

Comisia de sănătate și protecție socială

Comisia de învățământ, tineret și sport

Pentru a facilita accesul cetățenilor la aceste dezbateri, Primăria a creat o pagină dedicată de Facebook, intitulată „PMBOnline”, unde pot fi urmărite în timp real discuțiile și activitatea administrației locale.

Reprezentanții instituției îi încurajează pe bucureșteni să rămână conectați la procesul decizional și la activitatea administrației publice locale.