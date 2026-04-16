Un băiat mușcat de un șarpe veninos a fost ținut de părinți 12 ore într-un „râu sfânt” ca să se vindece FOTO: Times Now

Un băiat de 13 ani, din India, și-a pierdut în mod tragic viața după ce părinții lui l-au ținut scufundat în fluviul Gange timp de 12 ore în urma unei mușcături de șarpe veninos, în loc să solicite ajutor medical.

Moartea băiatului a provocat indignare în întreaga Indie și a reaprins dezbaterea aprinsă privind consecințele potențial mortale ale superstițiilor și refuzului de a apela la îngrijiri medicale corespunzătoare.

Acționând conform instrucțiunilor unui „vraci”, o familie din mediul rural și-a ținut fiul de 13 ani scufundat în apa sfântă a fluviului Gange timp de 12 ore, în loc să-l ducă la spital după ce a fost mușcat de un șarpe veninos, potrivit Times Now.

Amit, elev în clasa a IV-a din satul Pitampur, în statul Uttar Pradesh, a fost mușcat de un șarpe joia trecută. El și-a anunțat imediat familia despre cele întâmplate, însă, în loc să-l ducă de urgență la spital, aceștia au decis să consulte un vraci. Se pare că acesta le-a spus să-l lege pe Amit de niște bețe de bambus și să-i țină corpul scufundat în fluviul Gange, pentru ca apa sfântă a râului să-l vindece.

Presa indiană spune că abia după 12 ore, observând că Amit își pierduse cunoștința, familia a decis în cele din urmă să-l ducă la un medic adevărat, însă atunci era deja prea târziu. Chiar și după ce au aflat de moartea lui Amit, ar fi încercat să-i arunce trupul în Gange, sperând într-un miracol.

Dr. Shashank Chaudhary, de la centrul local de sănătate, a declarat pentru presa locală că el și colegii săi desfășoară în mod regulat campanii de informare, îndemnând oamenii să meargă imediat la spital după mușcăturile de șarpe, deoarece fiecare minut contează.

Moartea lui Amit a stârnit indignare pe rețelele sociale, mulți cerând ca părinții săi să suporte consecințe pentru neglijența lor. În acest moment, nu se știe dacă poliția intenționează să formuleze acuzații împotriva familiei.